علق فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد على الهدف "الجدلي" الذي سجله في مواجهة ريال مدريد وألميريا، أمس الأحد، ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وكان الريال متأخرًا بهدفين قبل أن يفوز (3-2) في الدقيقة 90+9، بينما شكك كثيرون في صحة هدف التعادل لفينيسيوس.

وألغى الحكم هيرنانديز مايسو هدف فينيسيوس (الثاني)، لكن جرى استدعاؤه من قبل طاقم تقنية الفيديو، ليتراجع عن قراره ويحتسب الهدف.

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واستعان النجم البرازيلي بمقطع فيديو يوضح إعادة الهدف، ويظهر لمس الكرة بالكتف وليس اليد، ونشره على حسابه بمنصة إكس، معلقًا: "جولازو!! هكذا كنت أفعل دائمًا على شاطئ كوباكابانا (في ريو دي جانيرو)".

ونشرت صحيفة "ماركا" حديث حكم المباراة وحكم الفار بشأن هدف فينيسيوس في الدقيقة 67، فقال هيرنانديز (حكم الفيديو): "أوصي بمراجعة ميدانية حتى تتمكن من تقييم عدم وجود لمسة اليد، الكرة تصطدم بالكتف اليمنى"، وأجاب مايسو (حكم الساحة): "أتفق معك الكرة تصطدم بالكتف، ممتاز، لقد ضرب الكرة بكتفه وكان هدفًا صحيحًا، سأشير إلى احتساب هدف، لا يوجد خطأ".