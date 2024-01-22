تحدث ماتيو لاهوز، الحكم السابق، عن الحالات الجدلية في مواجهة ريال مدريد وألميريا، أمس الأحد، ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وكان الريال متأخرًا بهدفين قبل أن يفوز في الدقيقة 90+9 عن طريق داني كارفاخال، بينما شكك عدد من خبراء التحكيم في صحة ركلة الجزاء التي جاء منها هدف تقليص الفارق لبيلينجهام، وكذلك رأى البعض وجود خطأ على فينيسيوس في هدف التعادل (2-2).

وقال لاهوز، في تصريح لإذاعة "كوبي" الإسبانية: "قرار احتساب ركلة جزاء لريال مدريد بسبب لمسة يد غير صحيح، كان يجب أن يشاهد الحكم اللقطة كاملة، لكنه رأى فقط الجزء الأخير، كيف يذهب الحكم إلى تقنية الفيديو (الرائعة)، ثم لا يشاهد كل شيء، ولا يتم عرض اعتداء خوسيلو، الذي تسبب في لمسة اليد!".

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وأضاف: "أما إلغاء هدف ألميريا فكان قرارًا صحيحًا، إنه خطأ (لصالح بيلينجهام)، أي دفعة تصطدم بالوجه تعتبر مخالفة. كنت أتمنى أن يمنحوا وقتًا أطول للعبة الأولى (ركلة الجزاء)".

وفيما يتعلق بهدف فينيسيوس، أوضح لاهوز: "هناك لقطات عديدة، كل شخص يحدد رأيه وفق لقطة بعينها، كنت أتمنى أن يرى الحكم المزيد من اللقطات ثم يتخذ قراره، قد يحتسب الهدف بسبب لقطة ويلغيه بعد لقطة أخرى".