ماتيرازي: كنت أكره كونتي وميليتو تمنى قتل بالوتيلي

نجم إنتر السابق يكشف عن مشاعره المتناقضة تجاه أنطونيو كونتي

قال ماركو ماتيرازي مدافع نادي إنتر ومنتخب إيطاليا السابق إن مشاعره قد تغيرت تجاه المدير الفني الحالي للنيراتزوري والسابق ليوفنتوس أنطونيو كونتي.

ويعد كونتي أحد القادة التاريخيين لعدو إنتر يوفنتوس، كما قاد صحوة السيدة العجوز منذ 2011 وحتى الآن، حيث كانت البداية في عهده كمدرب.

وتولى كونتى مهمة المدير الفني لإنتر مطلع الموسم الحالي، لتنقلب عليه جماهير اليوفي، وتتحول المشاعر إلى إيجابية بالنسبة لجماهير النيراتزوري.

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وحول ذلك، قال ماركو ماتيرازي إنه كان يمتلك العديد من المشاكل مع كونتي في الماضي، ولكنها الآن سقطت كونه بات مدربًا لإنتر.

وأضاف: "النادي يعيد هيكلة كل شيء في الوقت الحالي، حتى المركز الرياضي، يجب أن يُؤخذ يوفنتوس وما قام به في الألفية الجديدة كمثال"

وتابع: "الإنتر يبقى دائماً الإنتر ويبقى كبيرًا مهما حدث، ولكن يجب أن يتكيف مع الظروف المختلفة. ثم من الواضح أنك تأمل أن تنتهي دورة يوفنتوس في الفوز المتكرر"

وسخر ماتيراتزي من غياب البيانكونيري عن الفوز بدوري أبطال أوروبا بقوله: "يوفي يفكر في تحقيق التشامبيونزليج، ولكن حتى لو حققوه الموسم الحالي بعد تغيير نظامه لا يجب أن يُحتسب لهم".

واسترجع بطل كأس العالم 2006 ذكرياته في 2010 مع ماريو بالوتيلي بقوله: "أثناء مباراة برشلونة اختلفت معه وكان يستحق، ولكنني أحبه وعلاقتنا حاليًا أكثر من صداقة بل تعتبر أخوة، لقد لعب مباراة سيئة وقتها وبالتالي كان يجب أن أتحدث معه يهذه الطريقة".

واختتم موضحًا: "قبل المباراة قال إنّه يشعر بإنّه لن يلعب مباراة جيدة، وحينما شارك في اللقاء وبدلًا من أن ينطلق بالكرة للأمام ويبني الهجمة المرتدة تراجع للخلف. ميليتو كان على دكة البدلاء يرغب في قتله".

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يذكر أن يوفنتوس هو متصدر الدوري الإيطالي هذا العام، بمنافسة من لاتسيو وإنتر، وذلك قبل إيقاف الموسم بسبب فيروس كورونا.