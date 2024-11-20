"لا أبحث عن اعتذار".. ماتيراتزي يبعث أول رسالة لزيدان منذ الواقعة الشهيرة في نهائي مونديال 2006!

ماذا قال النجم الإيطالي؟

بعث ماركو ماتيراتزي، مدافع منتخب إيطاليا السابق، أول رسالة إلى الفرنسي زين الدين زيدان، منذ الواقعة الشهيرة بينهما في كأس العالم 2006.

وانتهت مسيرة زيدان الأسطورية بشكل مأساوي في نهائي كأس العالم 2006، حيث طُرد بسبب "ضرب" ماتيراتزي بالرأس في صدره، قبل أن تفوز إيطاليا بركلات الترجيح، بينما اعتزل النجم الفرنسي بعد المباراة التي أقيمت في برلين.

وقال ماتيراتزي، في تصريح لـ"Lucky Block"، إنه لم يتحدث مع زين الدين زيدان منذ الحادثة الشهيرة، لكنه مستعد الآن "لإجراء محادثة".

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وأضاف: "لم أتحدث مع زيدان منذ ذلك اليوم، لم نتحدث من قبله ولم نتحدث بعد ذلك، لا علاقة تربطنا، إنه أسطورة في اللعبة وأنا أحترمه كثيرًا كلاعب ومدرب، حيث فاز بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا (مع ريال مدريد)".

وختم: "لم أعد أبحث عن اعتذار، لكنني سأكون سعيدًا بإجراء محادثة معه الآن بعد مرور سنوات عديدة. لن يكون هناك أي مشكلة".