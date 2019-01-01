ماتويدي: أخبار انضمامي إلى باريس سان جيرمان كانت غير صحيحة

اللاعب الفرنسي أكد عدم صحة المفاوضات التي ربطته مع باريس سان جيرمان

فيسبوك تويتر بلال محمد

نفى بليز ماتويدي، لاعب يوفنتوس الإيطالي، الأخبار التي ربطته طيلة فترة الانتقالات الصيفية، بالعودة إلى باريس سان جيرمان.

وارتبط اللاعب صاحب الـ 32 عاماً، بالعودة إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال ماتويدي في تصريحات صحفية اليوم: "جميع الأخبار التي ربطتني بالعودة إلى باريس ليست صحيحة، باريس دائماً في قلبي منذ الصغر وكان ارتداء قميصهم حلماً بالنسبة لي".

وواصل: "ولكن كما قلتها سابقاً أعيدها الآن، أنا سعيد في يوفنتوس الذي اعتبره واحداً من أفضل الأندية في العالم".

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وحول المنافسة على مركز وسط الملعب، في فريق السيدة العجوز قال ماتويدي: "المنافسة ليست شيئاً يقلقني، بل إنها تحفزني، لا أحد يعطيك أي شيء في كرة القدم إلا مجهودك".

جدير بالذكر ان اللاعب الفرنسي، لعب في صفوف باريس سان جيرمان في الفترة من 2011 وحتى 2017، وسجل خلالها 23 هدفاً.