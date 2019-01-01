ماتويدي يرد على الهجوم العنصري تجاه لوكاكو من جماهير كالياري

لوكاكو تعرض إلى هجوم عنصري مطلع الأسبوع الجاري في الدوري الإيطالي

فيسبوك تويتر بلال محمد

دعم بليز ماتويدي، لاعب يوفنتوس الإيطالي، روميلو لوكاكو لاعب إنتر في مواجهة العنصرية التي تعرض لها في مباراة كالياري الأخيرة.

وتعرض لوكاكو إلى هجوم عنصري، من مشجعي كالياري، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثانية من الدوري الإيطالي، مساء الأحد الماضي.

وقال ماتويدي في تصريحات صحفية اليوم: "سبق لي وأن واجهت مثل هذه المشاكل، على نفس ملعب كالياري".

وواصل: "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك بعض التدابير التي يجب اتخاذها ضد العنصرية".

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وتابع: "العنصرية ليس لها مكان في كرة القدم، أو في جميع الألعاب الرياضية والحياة بشكل عام، نحن لا نحب أن نرى مثل تلك الأمور، سنفعل كل شيء حتى تختفي هذه التصرفات".

وأتم تصريحاته قائلاً: "هذه الأمور السيئة تصدر من قلة، ويجب ألا يكون لها مكان في الملاعب".

جدير بالذكر أن إنتر حسم المباراة، لصالحه بهدفين لهدف، وسجل لوكاكو الهدف الثاني لفريقه من علامة الجزاء.