مؤشر جديد على احتمالية إلغاء الدوري الإيطالي بسبب كورونا

هل ستتدخل الحكومة؟

تداولت تقارير صحفية إيطالية أن رابطة الدوري الإيطالي قد صاغت مذكرة للمساعدات التي ستحتاجها الأندية في حال عدم القدرة على استئناف الكالتشيو بسبب فيروس كورونا.

ومن المفترض أن حددت كافة الأطراف المعنية الأول من أبريل لعودة السيري آ، لكن بالطبع هذا الموعد من المستحيل أن يُحقق ومن المتوقع أن يُعلن تعليق البطولة لأجل غير مسمى.

بحسب تقارير كالتشيو ميركاتو فإن رابطة الدوري الإيطالي قد عقدت اجتماعًا مساء الثلاثاء للنقاش حول مختلف القضايا ومنها المساعدات الحكومة للأندية بسبب وقف الإيرادات جراء تعليق النشاطالكروي.

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الرابطة قدرت الخسائر من إلغاء هذا الموسم الكروي بنحو 720 مليون يورو من خلال البث التلفزيوني وإيرادات الملاعب من المباريات وكذلك عمليات التسويق، وهي فاجعة اقتصادية قد تُدمر كرة القدم الإيطالية.

لذلك فقد تم صياغة المذكرة على أن يتم إرسالها إلى جابرييل جافرينا، رئيس الاتحاد الإيطالي، ليعرضها على وزير الرياضة خلال الفترة المقبلة للوقوف على آلية تقديم الدعم الحكومي في مجال كرة القدم.

الخسائر المضنية ومن أجل تجاوزها في الأشهر المقبلة، ترى الرابطة أن ثمة إجراءات بمقدورها أن تُحسّن من الأمر نوعًا ما، وذلك من خلال السماح للأندية بأن ترعى قميصها شركات المراهنات بعدما حُظِر هذا الأمر في هذا الموسم.

كما طالبت الرابطة بضرورة تنظيم طريقة جديدة لبيع الحقوق التلفزيونية لجنة الكرة القدم، مع تخفيف مطالب البيروقراطية الإيطالية في بناء وتجديد الملاعب.

يذكر أن إيطاليا هي أكثر دول أوروبا والعالم تضررًا من كورونا، حيث لقيّ ما يزيد عن 6 آلاف مواطن حتفهم جراء الفيروس، مع عدم القدرة على السيطرة عليه وتفشيه في كافة الأرجاء بصورة تهدد كافة مناحي الحياة وليس الكرة فقط.