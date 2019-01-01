مؤشرات جديدة تؤكد اقتراب رحيل إيمري عن أرسنال

المدرب الإسباني أصبح مادة للسخرية في غرفة الملابس

يبدو أن أوناي إيمري مدرب أرسنال، يمضي أيامه الأخيرة مع النادي الإنجليزي، بسبب ما يمر به الفريق تحت قيادته.

أرسنال يعاني من حالة تخبط بالنتائج على المستوى المحلي، بالخسارة من شيفيلد يونايتد والتعادل مع كريستال بالاس، قبل توديع كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين أمام ليفربول.

صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، أكدت فقدان إيمري لاحترام بعض اللاعبين بغرفة ملابس الفريق هذا الموسم.

وأوضحت أن هناك مجموعة من نجوم الفريق يقومون بالسخرية منه ومن قراراته في النقاشات الجانبية فيما بينهم.

الأمر وصل أيضاً للاعبين الصغار والشباب، حيث يسخرون بشكل علني من لهجة إيمري خلال تحدثه اللغة الإنجليزية.

موقفه من صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل، والأزمة الأخيرة لجرانيت جاكا، جميعها شواهد تجعل الأمور غاية في التعقيد على المدرب الإسباني.

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ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها لمثل هذه المواقف خلال مسيرته، حيث عانى لموقف مشابه في باريس سان جيرمان مع بعض اللاعبين أبرزهم حاتم بن عرفة ونيمار.

ويستعد أرسنال لمواجهة ولفرهامبتون في مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي غداً السبت، وهو في المركز الخامس بجدول البطولة بـ16 نقطة.