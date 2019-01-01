ليون يلهث خلف ماريانو من أجل ضمه في الشتاء

وضعه صعب في الريال، فهل تحدث الصفقة؟

تضع إدارة ليون عينها نصب التعاقد مع ماريانو دياز، مهاجم ريال مدريد، وذلك من أجل دعم صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ليون لا يعيش أفضل أيامه، حيث فقد أهم ثنائي لديه، ممفيس ديباي وجيف ريني أديلايد، نتيجة إصابة كليهما بقطع في الرباط الصليبي، مما سيتسبب في غيابهما حتى نهاية الموسم.

إدارة النادي الفرنسي كانت تفكر في التعاقد مع توماس ليمار، لاعب أتلتيكو مدريد، أو أوليفيه جيرود من تشيلسي، كما برز اسم كيفن جاميرو، مهاجم فالنسيا، لكن الأمر من غير الواقعي أن يحدث بسبب رواتبهم المرتفعة.

بالتبعية، بدأت إدارة ليون في أن تُفكر بلاعبين تستطيع أن تفي برواتبهم، أو على الأقل لديهم قابلية تخفيض أجرهم، والآن أصبح ماريانو دياز وحاتم بن عرفة هما الهدفان الأساسيان مع بداية شهر يناير.

دياز لا يُشارك بصفة أساسية مع ريال مدريد ويبدو بوضوح أنه خارج حسابات زين الدين زيدان، فهو لم يشارك في أي دقيقة بالدوري الإسباني هذا الموسم، مما يجعل رحيله سهلًا وواردًا بقوة.

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المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا سبق له وأن لعب في ليون لمدة موسم واحد في 2017-2018، وسجل بقميصهم 21 هدفًا خلال 45 مباراة، وتفيد التقارير الواردة من الصحف الفرنسية أنه بالتفاوض سيقبل العودة من جديد إلى الليج آ.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد تعاقد في الصيف الماضي مع لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت ليكون الخيار الثاني في مركز المهاجم الصريح خلف المتألق كريم بنزيما، مما قلل من حظوظ دياز في المشاركة ولو كبديل.

كما يجدر الإشارة إلى أن ليون يعيش حالة من التذبذب على الصعيد المحلي هذا الموسم، حيث يقطن في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري الفرنسي، مع وصوله لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وقد أوقعته القرعة في مواجهة يوفنتوس.