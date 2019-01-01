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دوري أبطال أوروبا

ليون مهدد بفقدان نجومه أمام برشلونة

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مواجهة مرتقبة بين الفريقين بدوري الأبطال
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

سيطر القلق على معسكر ليون قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل بعد تزايد الغيابات الهامة في صفوف الفريق.

ويستضيف ليون برشلونة على ملعب "جروباما" ضمن ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.

ورغم فوزه على جانجان مساء الجمعة بهدف نظيف، ولكن قلبا دفاع الفريق مارسيلو وديناير تعرضا لإصابات قد تحرمهم من اللعب أمام الفريق الكتالوني.

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وعانى ديناير من إصابة على مستوى أعلى الساق وترك الملعب على إثرها، بينما تعرض زميله مارسيلو لشد عضلي في نهاية المباراة.

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ولم يشارك نجم الوسط ندومبيلي من الأساس في المباراة بسبب إصابة بالكاحل، ولا يزال يتم تقييمه لمعرفة إمكانية لعبه الثلاثاء من عدمها.

ومن المؤكد غياب قائد ليون نبيل فقير عن المباراة بداعي الإيقاف بسبب البطاقة التي تحصل عليها في دور المجموعات أمام شاختار.

ويحتل ليون حالياً المرتبة الثالثة في الدوري الفرنسي خلف بي إس جي وليل.

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