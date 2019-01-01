أليجري يعلق على إمكانية انضمام إيكاردي ليوفنتوس

لا حديث في إيطاليا مؤخراً إلا عن إيكاردي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، على الشائعات التي ربطت فريقه في الأيام الماضية بالتعاقد مع مهاجم إنتر ماورو إيكاردي بعد مشاكله مع ناديه.

وسُحبت شارة القيادة من إيكاردي وعلى إثرها رفض اللاعب السفر مع الفريق لمقابلة رابيد فيينا بالدوري الأوروبي الخميس الماضي.

وقال أليجري مع "سكاي" بعد لقاء فروزنينوني: "لا أعرف شيء عن الميركاتو، أفضل الشواطيء في الصيف، النادي يهتم بسوق الانتقالات واللاعبين المتاحين".

وواصل: "إيكاردي لاعب يسجل الأهداف، ولكن التقييم ليس لي لأنني لم أدربه ونظرة الكشاف في المدرجات تختلف عن نظرة المدرب في التدريبات".

بقيادة يوفيتش - من هو ثلاثي فرانكفورت الذي تفوق على صلاح ورفاقه؟

رونالدو مع يوفنتوس 💪



⚽️ أهداف: 21

🎯 تمريرات حاسمة: 10

🏆 بطولات: 1



😘 لمن يقولون أنه انتهى.. pic.twitter.com/Q1unwmJ6Cg — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 15, 2019

وحوّل أليجري حديثه للانتصار على فروزينوني : "برأيي عند عودة اللاعبين من الإصابة من الأفضل الدفع بهم مباشرة منذا البداية، نحن نتحسن على الصعيد البدني".

وأضاف: "أنا سعيد لديبالا والمهاجم من المهم أن يسجل، نحتاج لاعب يتحرك بين الخطوط وهو يجيد الأمر، في الماضي امتلكنا مهاجم وحيد والآن يوجد اثنان مما غير طريقة اللعب، ولكنه كان يتحرك بشكل صائب دائماً".

وتحدث أليجري عن مباراة أتليتكو مدريد في دوري الأبطال: "يجب أن نسجل هناك وإلا سيكون التأهل صعباً، سنحدد التشكيلة على أساس من يلعب في الظهير الأيمن وعلى أساسه لاعب الوسط، ستكون مباراة بدنية".

وفاز يوفنتوس بثلاثية نظيفة على فروزينوني مساء الجمعة سجلها باولو ديبالا، سامي خضيرة، وكريستيانو رونالدو، ليواصل انفراده بقمة الترتيب بفارق 14 نقطة عن نابولي.