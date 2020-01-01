ليون لتشيلسي: ديمبيلي ليس للبيع

النادي الفرنسي يُعلن الموقف رسميًا..

أنهى ليون أي آمال لتشيلسي في الظفر بخدمات موسى ديمبيلي، وأعلن في بيان رسمي أن اللاعب ليس للبيع خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي وأنه مستمر حتى نهاية الموسم في عملاق الليج آ.

ديمبيلي جذب الأنظار إليه هذا الموسم بعدما سجل 10 أهداف خلال الدور الأول من الدوري الفرنسي على الرغم من البداية المخيبة للآمال لليون حتى الآن.

تشيلسي أصبح على مقربة من بيع أوليفيه جيرود، مما سيجعل تامي أبراهام وميتشي باتشواي فقط هما المتاحان في مركز المهاجم الصريح، وهو ما سيترتب عليه دعم أكيد خلال الميركاتو الشتوي.

ديمبيلي ارتبط اسمه بتشيلسي المنتشي بفك الحظر عن انتقالاته في يناير، ولكن ليون أصدر بيانًا أكد فيه على أن لاعبه باقٍ، حيث كتب النادي "يتابع ليون الأنباء المنتشرة عن اهتمام بعض الأندية بلاعبنا موسى ديمبيلي.".

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"يريد ليون أن يُعيد ويؤكد على رغبته في الحفاظ على ديمبيلي، تمامًا كما كان الحال في صيف 2019. النادي لديه ثقة كبيرة في اللاعب ويعول عليه ليكون ضمن فريقه المتنافس في المواسم المقبلة."

النادي الفرنسي صُدِّم في الفترة الأخيرة بإصابة نجمه الأول ممفيس ديباي بقطع في الرباط الصليبي، قبل أن ينضم إليه جيف ريني أديلايد والذي هو أيضًا من نجوم الفريق، لتبدأ الإدارة رحلتها في الدعم خلال يناير بعد ارتباط اسمها بعدد من اللاعبين الكبار مثل توماس ليمار وجيرود.

الجدير بالذكر أن يقطن في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري الفرنسي، مع وصوله لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وقد أوقعته القرعة في مواجهة يوفنتوس.