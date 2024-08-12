"بعد رحيله عن كتيبة جوارديولا" .. مكالمة مفاجئة من ليونيل ميسي مع جوليان ألفاريز

ماذا قال ليونيل ميسي لـ"صديقه"؟..

فاجأ الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، مواطنه وصديقه جوليان ألفاريز؛ بعد انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني رسميًا.

ميسي وألفاريز شاركا معًا في إنجازات الأرجنتين الكبرى، خلال الفترة القليلة الماضية؛ وآخرها كأس العالم "قطر 2022"، وكوبا أمريكا التي استضافتها الولايات المتحدة في صيف العام الحالي.

ووفقًا لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية، مساء اليوم الإثنين، أجرى ميسي "مكالمة هاتفية" مع ألفاريز؛ أشاد خلالها بخطوة انتقاله إلى فريق العاصمة الإسبانية، في الميركاتو الصيفي الحالي.

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الصحيف كشفت عن أن الأسطورة الأرجنتينية أخبر مواطنه البالغ من العمر 24 سنة؛ بأن الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، سيُساهم في "رفع" مسيرته الكروية إلى الأعلى.

حديث ليونيل ميسي؛ يأتي على الرغم من النجاحات الكبرى التي حققها ألفاريز، تحت قيادة المدير الفني الإسباني الكبير بيب جوارديولا، في صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي؛ وخاصة خلال موسم 2022-2023، الذي توّج فيه الثلاثية التاريخة "الدوري الإنجليزي، أبطال أوروبا وكأس الاتحاد".

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد أعلن يوم الإثنين "12 أغسطس 2024"، التعاقد مع جوليان ألفاريز، لمدة 6 سنوات قادمة حتى 30 يونيو 2030، في صفقة قدرت قيمتها بـ75 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليونًا أخرى كـ"متغيرات".