"لا تنسوا ما فعله ميسي" .. برشلونة يستفز بايرن ميونخ قبل موقعة الثأر

قمة مرتقبة اليوم بين بحث البرسا عن الثأر وسعي البافاري نحو مواصلة هيمنته..

يرفع فريق برشلونة راية الثأر عندما يستضيف بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الأربعاء على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث برشلونة عن الثأر ورد الاعتبار أمام العملاق البافاري، الذي لا يعرف سوى الفوز وباكتساح على البارسا خلال آخر 6 مباريات التقى فيها الفريقان في دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على منصة "X" (تويتر سابقًا)، مقطع فيديو لهدف ليونيل ميسي التاريخي في شباك بايرن ميونخ، خلال آخر مباراة حقق خلالها الانتصار على العملاق البافاري في "كامب نو".

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وبعد هذا الانتصار في مايو 2015 بنتيجة (3-0)، في ذهاب الدور نصف النهائي من النسخة التي حقق فيها البارسا آخر ألقابه بالبطولة القارية، توالت انتصارات العملاق البافاري بدءًا من مباراة الإياب، التي حسمها بنتيجة (3-2)، لكنها بالطبع لم تكن كافية لعبوره إلى النهائي.

وانقطعت المواجهات بين الفريقين لمدة 5 أعوام، لكن العودة كانت قاتلة لبرشلونة وجماهيره، حيث التقى الفريقان في ربع نهائي دوري الأبطال 2020، وقتها أمطر البايرن شباك البارسا بنتيجة (8-2) في مباراة ستظل عالقة في أذهان جماهير الفريقين.

ومن بعدها تكررت المواجهات بدون انقطاع، والتقيا في 4 مواجهات حسمها بايرن ميونخ بدون أن يستقبل أي هدف كتالوني، بنتائج (3-0) "تكررت 3 مرات" وكانت (2-0) هي أفضل نتيجة خرج بها برشلونة أمام البايرن في تلك الفترة.