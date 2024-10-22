أسبوع الثأر في أوروبا: عار برشلونة يمحيه "السلاح الألماني"، ريال مدريد لن يكون طعامًا للأسود .. وحان وقت الانتقام يا مورينيو!

3 ليال نارية في القارة العجوز

ساهم الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، في تقديم عدد من المباريات الكبيرة والممتعة بين عمالقة القارة العجوز، والتي تحفل بندية وإثارة أقنعت الجماهير بنظام الدوري الجديد، الذي استعاض به "يويفا" عن شكل المجموعات التقليدي.

ومع الجولتين الماضيتين، عاشت الجماهير إثارة كبيرة في ظل المباريات الكبيرة التي شاهدتها، لكن الجولة الثالثة من دوري الأبطال واليوروبا ليج، والتي تقام على مدار 3 أيام (الثلاثاء، الأربعاء، الخميس)، تتميز عن غيرها بأنها حافلة بعدد من المواجهات الثأرية بين عدد من عمالقة أوروبا.

وتنطلق الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، بمباريات نارية أبرزها بين (ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند)، (باريس سان جيرمان ضد أيندهوفن)، (آرسنال ضد شاختار دونيتسك).

وتستكمل المباريات غدًا الأربعاء، وسيكون أبرزها بين (بايرن ميونخ ضد برشلونة)، (ليفربول ضد لايبزيج)، (مانشستر سيتي ضد سلافيا براج)، (أتلتيكو مدريد ضد ليل).

وترصد النسخة العربية من "GOAL" عددًا من المواجهات الثأرية، التي تحفل بها الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، على النحو التالي...