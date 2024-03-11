إصابة أم شيء آخر.. مارتينو يوضح سبب غياب ميسي عن خسارة إنتر ميامي!

ماذا قال المدرب الأرجنتيني؟

غاب ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي عن مواجهة مونتريال التي خسرها فريقه في عقر داره ملعب لوكهارت بنتيجة 2-3 مساء أمس الأحد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الأمريكي.

وقال الأرجنتيني تاتا مارتينو، المدير الفني لإنتر ميامي، في تصريح بعد المباراة: "ناقشنا هذا الأمر قبل حوالي أسبوع، واتفقنا على أنه يجب أن يرتاح في هذه المباراة، بصرف النظر عما حدث في المباراة ضد ناشفيل بكأس أبطال الكونكاكاف (تعرض لتدخل قوي في ساقه)".

وشارك سيرجيو بوسكيتس من مقاعد البدلاء في الدقيقة 66، قبل أن يدخل سواريز في الدقيقة 77، لكن دون أن يتمكنا من إعادة إنتر ميامي إلى المباراة.

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وعن ذلك، أضاف مارتينو: "سألت وسائل الإعلام قبل 10 أيام عما إذا كنت أخطط للتدوير، نعم لقد قمنا بالتدوير".

وتقدم فرناندو ألافريز بهدف لمونتريال في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل ليوناردو كامبانا في الدقيقة 71 لإنتر ميامي، ولم تمر سوى 4 دقائق حتى تمكن ماتياس كوكارو من وضع الضيوف في المقدمة من جديد، وسجل سونوسي إبراهيم الهدف الثالث في الدقيقة 78، قبل أن يحرز جوردي ألبا هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة، احتفظ إنترميامي بصدارة ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمة، بفارق الأهداف أمام مونتريال، الذي خاض مباراة أقل.