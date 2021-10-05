ليوناردو: ريال مدريد أظهر عدم احترام لباريس سان جيرمان ومبابي

باريس سان جيرمان غاضب من ريال مدريد!

لم تنتظر إدارة باريس سان جيرمان كثيرًا للرد على رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بشأن تصريحاته حول التعاقد مع كيليان مبابي.

كيليان مبابي أكد صراحةً أنه كان يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف الماضي، لولا تمسك باريس سان جيرمان باستمراره.

لم يرد بيريز أن يترك تلك التصريحات دون رد، وأكد أنه سيكون هناك أخبار بشأن مبابي في يناير المقبل.

كيف رد باريس سان جيرمان على ذلك؟

أعرب ليوناردو أراجوا، المدير الرياضي لـفريق باريس سان جيرمان عن غضبه من ريال مدريد في تصريحات نشرتها "ليكيب": "لقد استمر ذلك لعامين، فترة الانتقالات انتهت وريال مدريد عليه أن يتوقف عن التصرف بتلك الطريقة".

وأضاف: "لقد تحدث لاعب ريال مدريد كريم بنزيما، ثم مدرب ريال مدريد، والآن رئيس النادي فلورنتينو بيريز، جميعهم يتحدثون عن كيليان مبابي، كما لو كان بالفعل لاعبًا لهم".

واستمر "مبابي لاعب في باريس سان جيرمان والنادي يود أن تستمر تلك العلاقة".

واختتم: "ريال مدريد أظهر عدم احترام لباريس سان جيرمان ومبابي".

كيف هي الصورة الكبيرة؟

ريال مدريد حاول ضم مبابي أكثر من مرة في الميركاتو الصيفي الأخير، إلا أن إدارة باريس سان جيرمان رفضت التخلي عن اللاعب.

عقد النجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان يمتد حتى يونيو 2022، وإذا لم يمدد تعاقده في "حديقة الأمراء" فسيمتلك الحق في التوقيع لأي نادٍ يريده بداية من يناير المقبل.

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