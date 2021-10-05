مبابي: وصفوني بالقرد وشعرت أني مشكلة في الفريق .. ومستعد للابتعاد عن منتخب فرنسا

مبابي يتحدث عن شعوره بعد اهدار ركلة الترجيح

يبدو أن النجم الفرنسي كيليان مبابي لايزال يشعر بالاستياء من الانتقادات التي تعرض لها عقب الخروج المبكر من بطولة اليورو هذا الصيف.

مهاجم باريس سان جيرمان أهدر ركلة ترجيح أمام سويسرا ليودع بطل العالم من دور الـ 16 ويواجه على إثرها الكثير من الانتقادات اللاذعة والإساءات العنصرية.

ماذا قال مبابي بخصوص الانتقادات التي تعرض لها؟

وخلال حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قال المتوج بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي: "لطالما وضعت المنتخب الفرنسي فوق كل شيء وسأضعه فوق كل شيء، وسألعب دائما مع منتخب بلادي مجانًا. لكن قبل كل شيء، لم أرغب أبدا في خلق المشاكل".

وأضاف:"لكن جاءت اللحظة التي شعرت فيها أنني بدأت أتحول إلى مشكلة، وتلقيت رسالها مفادها أن المنتخب الوطني خسر بسبب غروري في يورو، وأنني أردت الحصول على مساحة كبيرة، وبدوني ربما كنا سنفوز".

وأكد: "الشيء الأهم هو المنتخب الفرنسي، إذا كان المنتخب أكثر سعادة بدوني، فأنا مستعد للمغادرة".

كيف وصف مبابي ضياع ركلة الترجيح؟

وصف مبابي إضاعته لركلة الترجيح بأنها "نقطة الانهيار" في مسيرته، وعلى الرغم من تحمّله لمسؤولية الخطأ، إلا أنه كان يتمنى أيضًا أن لو تلقى المريد من الدعم لكن ما حدث كان عكس ذلك.

وقال: "لا أنكر أن الأمر كان خطأي، ما اشتكيت منه هو وصفي بالقرد وتعرضي للإهانة، رغبت في الحصول على المزيد من الدعم، بالطبع، لكنني لم أطلب هذا، سيكون من الرائع الحصول على الدعم، إلا أنني لم أتوسل إليه أبدًا في مثل هذه الحالة".

ماذا فعل مبابي بعد تعرضه للانتقادات؟

مبابي يروي صدمته بعد تعرضه لتلك الإهانات، وأوضح: "التقيت برئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوجرا، وناقشنا الأمر، أخبرته أنني غير راضٍ عن حقيقة أنني تعرضت للإهانة ووصفت بـ "القرد" بسبب ضياع ركلة الجزاء في المباراة مع سويسرا، لقد صدمني الأمر".

وأتم حديثه :"أفهم أنه بعد الخسارة مباشرةً، يشعر الجميع بخيبة أمل كبيرة، لكنني أطلب الانتباه إلى الأوصاف العنصرية "القرد".

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