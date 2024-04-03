عائق وحيد أمام صفقة الحاضر والمستقبل.. صخرة فرنسية على أعتاب ريال مدريد!

هل يحسمها الملكي؟

يستهدف ريال مدريد إبرام صفقة جديدة من الدوري الفرنسي على غرار إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني، لكن هذه المرة في قلب الدفاع.

وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" أن "هناك ثقة كبيرة في ريال مدريد بشأن حسم صفقة التعاقد مع ليني يورو لاعب ليل الفرنسي، رغم وجود منافسة كبرى مع عمالقة أوروبا، علمًا بأن ناديه يرغب في الحصول على 100 مليون يورو.

وأوضحت أن الميرنجي تلقى مؤشرات إيجابية حول نوايا صاحب الـ18 عامًا، الذي يستهدف اتخاذ قرار نهائي هذا الشهر، على أن يرحل بنهاية الموسم الجاري، علمًا بأن عقده مع ليل ينتهي في صيف 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولفتت إلى أن ريال مدريد على استعداد لجلب يورو هذا الصيف، حتى لا يوقع لأحد الأندية الأخرى، رغم التقارير التي تزعم أن لوس بلانكوس سينتظر قرار ناتشو فرنانديز بشأن تجديد عقده.

من جهتها، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مسؤولي ريال مدريد تواصلوا مع ليني يورو وعائلته بشأن الانضمام في الموسم المقبل، ويستهدف النادي الملكي أن يكون يورو عنصرًا أساسيًا في صفوفه على مدار السنوات المقبلة.

ويعد ليني يورو محط أنظار العديد من كبار أندية أوروبا، حيث يسعى "باريس سان جيرمان وليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي" للتعاقد معه، فيما سيضطر ليل لخفض تطلعاته المالية، خشية رحيله مجانًا بنهاية الموسم المقبل.