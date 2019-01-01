لينو: أرسنال بمقدوره الوصول للمربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

يتحدث عن اللقاء الأول بأرتيتا..

يؤمن بيرند لينو، حارس مرمى أرسنال، أن فريقه لا يزال يحتفظ بحظوظه في إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في أحد المراكز الأربعة الأولى، معتبرًا أن الأمر برمته في يد لاعبي الجانرز في الفترة المقبلة.

أرسنال حاليًا يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 23 نقطة، وذلك بعد التعادل الأخير أمام إيفرتون بدون أهداف في الجوديسون بارك، ويبتعد الفريق اللندني عن المربع الذهبي بفارق 9 نقاط.

الحارس الألماني أجاب عند سؤاله عن المربع الذهبي بقوله "بالطبع لا تزال الفرصة مواتية لنا، لا تزال أمامنا مباريات أمام الستة الكبار ولدينا الكثير من الفرص للفوز عليهم، نحن لا نزال مؤمنين، الأمر في أيدينا.".

واستطرد "يجب أن نظهر عقليتنا، علينا أن نلعب كرة قدم جيدة وأعتقد أنه سيكون لدينا فرص. عندما نتحدث عن الماضي والجودة فيه والتكتيك فهذا لا يهم الآن حقًا، الآن والطريقة الوحيدة للفوز هي العمل بكل جد.".

"علينا أن نستعيد عقليتنا القوية ومن ثم فإنني متأكد من أننا يمكن أن نصل إلى أهدافنا."

كما تطرق لينو للحديث عن مباراة إيفرتون، فقال "لقد كانت مباراة مختلفة تمامًا عن غيرها، لم تسمح لهم الفرص أمامنا، تمامًا كان قال لنا المدرب ليونبيرج. أعتقد أن التشكيل كان جيدًا والجميع كان يقاتل من أجل الفريق وقد أظهرنا عقلية كبيرة.".

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"لسوء الحظ لم نحظى بالانتصار في النهاية، ولكنني أظن أننا كُنّا سعداء في النهاية للطريقة التي لعبنا بها والعقلية التي ظهرنا بها."

في الوقت نفسه، فقد كشف حارس باير ليفركوزن السابق عن التعليمات التي تلقاها اللاعبون من المدرب مايكل أرتيتا قبل مباراة التوفيز، والتي اكتفى فيها مساعد جوارديولا السابق من متابعتها من المدرجات بينما كان ليونبيرج هو المسؤول فيها.

"لم يتحدث كثيرًا عن الجودة أن التكتيك، لقد قال لنا فقط أنه يود أن يرى لاعبين يركضون أو يدعمون زملائهم في الفريق، أراد أن يرى لاعبين يدافعون عن المرمى ببسالة والجميع يلعب كفريق واحد."

واختتم حديثه قائلًا "أعتقد أن هذا هو الطريقة التي يريدها من أجل أن يحفزنا ويدفعنا إلى الأمام، وأظن أنها كانت نقطة جيدة منه لدعمنا يوم السبت، لقد فهمنا الرسالة.".