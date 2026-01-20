"لم يلتزم بكلمته معي".. هجوم ناري من نجم فنربخشه السابق على جوزيه مورينيو!

أجرى لينكون هنريكي، الذي لعب في صفوف فنربخشه خلال فترة جورجي جيسوس، مقابلة مع ساميت شاير، مراسل "فاناتيك" الخاص بفنربخشه.

أدلى اللاعب البرازيلي بكلمات صادمة، خاصة فيما يتعلق بجوزيه مورينيو. في البداية، عندما سُئل عن عملية انتقاله إلى فنربخشه، قال لينكون: "لقد اتصل بي جورجي جيسوس مباشرة. كان العمل معه متعة بالنسبة لي، وكنت سعيداً بقرار الذهاب إلى فنربخشه".

"عاملوني بقلة احترام بعد رحيل جيسوس

بعد رحيل جورجي جيسوس، تم إرسال لينكون بشكل مستمر كإعارة إلى أندية أخرى. يصف صاحب القدم اليسرى البرازيلية تلك الفترات بالكلمات التالية: "لقد تعرضت للظلم وتمت معاملتي بقلة احترام. في العديد من المباريات، ولأجل مساعدة النادي والفريق، لعبت حتى في غير مركزي وبذلت قصارى جهدي. تعرضت لإصابة معقدة، وبينما كنت أنتظر الدعم والتقدير، لم أحصل عليهما. أنا لست لاعباً مشهوراً مثل الآخرين، لكنني كنت دائماً أبذل قصارى جهدي في الملعب وأحببت ارتداء هذا القميص كثيراً. أعتقد أنه كان هناك نقص في الاحترام فيما يتعلق بالفرص عندما عدت. كنت جيداً جداً وأظهرت ذلك بتسجيل هدف وصناعة آخر في مباراة أضنة دمير سبور".

غرور كبير جدًا في سامانديرا

ادعى لاعب خط الوسط البرازيلي، الذي لم يمنحه إسماعيل كارتال وجوزيه مورينيو فرصة، أنه حدث انفجار في "الأنا" (الغرور) في سامانديرا (مركز تدريب فنربخشه) بعد جيسوس.

قال لينكون: "لم يكن لدي تواصل كبير مع إسماعيل كارتال وجوزيه مورينيو. بعد رحيل جورجي جيسوس، أعتقد أنه كان هناك غرور كبير جداً في سامانديرا. كل من إسماعيل كارتال وجوزيه مورينيو أرادا جلب اللاعبين الذين يثقون بهم، وفي النهاية لم يحتفظوا بأي لاعب من فترة جورجي جيسوس. لم يرغبوا بي، ولا بويليان أراو، ولا جواو بيدرو، ولا لوان بيريز". Getty Images

مورينيو لم يرغب في التحدث معي

في غضون ذلك، كان اللاعب البرازيلي غاضباً للغاية من جوزيه مورينيو. قال لينكون هنريكي: "لقد فاجأني جوزيه مورينيو. تحدثت معه قبل الذهاب إلى هال سيتي، وقال لي إنه يريد رؤيتي في معسكر ما قبل الموسم الذي سيقام في البرتغال. أنهيت الموسم في هال سيتي وانتظرت أن يتم استدعائي لتحضيرات ما قبل الموسم في البرتغال. اتصلت بالمترجم للتحدث مع مورينيو لكنه لم يرغب في التحدث معي".

"الشخصية أهم من البطولات"

وأوضح: "قال إنه يجب عليّ قول كل ما أريد قوله للمدير الرياضي. كان الفريق في البرتغال، وأنا كنت في منزلي بالبرتغال، ورغم ذلك طلب مني العودة إلى إسطنبول والتدرب بشكل منفصل مع ميها زايتس".

وختم: "لقد كان رجلاً لم يلتزم بكلمته معي، لم يفِ بوعده. هو مدرب فاز بالعديد من البطولات، لا أحد يستطيع إنكار ذلك. ما يمكنني قوله بالنسبة لي، هو أنه أظهر نقصاً في الشخصية تجاهي. في الحياة، الشخصية أهم من البطولات، خاصة بالنسبة لي".