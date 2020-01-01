ليندلوف يصبح بطلًا شعبيًا بعدما أمسك لصًا

نجوم داخل الملعب وأبطال خارجه .. ليندلوف ينقذ امرأة مسنة

تحول المدافع الدولي السويدي ونجم مانشستر يونايتد إلى بطل قومي في بلاده بعدما نجح في مطاردة لص سرق حقيبة امرأة مسنة.

وحدثت هذه الواقعة في مدينة فاستيراس السويدية، حيث ظهر الدور البطولي لنجم الشياطين الحمر في الدفاع عن السيدة المسنة.

وعاد اللاعب إلى موطنه السويد لقضاء عطلة قصيرة بعد نهاية الموسم، وتزعم التقارير المحلية أن ليندلوف منع سرقة حقيبة امرأة مسنة.

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ذكرت صحيفة افتونبلاديت السويدية اليومية أن ليندلوف كانت في الموعد لمطاردة لص بعد رؤيته يسرق امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا ويخطف حقيبتها.

وحسب الصحيفة فإن ليندلوف قد انطلق وركض وراء الجاني ونجح في الإمساك به وإبقائه على الأرض، وكأنه يراقب خصمًا داخل الملعب.

وتم استدعاء الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث لتجد ليندلوف قد ألقى القبض على اللص، ويتحول فجأة إلى بطل قومي في بلاده بعد عمل إنساني.

وورد في تقرير للشرطة المحلية عن الحادث أنه لولا وجود رجل قريب من الجاني ــ وهو ليندلوف ــ لتمكن اللص من الهرب في الحال.

واتضح فيما بعد أن الجاني هو رجل في الثلاثينيات من عمره مشتبه به حتى الآن بارتكاب جريمة سرقة وجرائم مخدرات بسيطة لاستخدامه الشخصي.

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يذكر أن ليندلوف قد أنهى الموسم مع مانشستر يونايتد بالوصول إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي قبل توديع المسابقة على يد البطل إشبيلية.