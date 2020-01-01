أخبار الانتقالات: توخيل يرحب بميسي وتجدد اهتمام الريال بكامافينجا

رسالة غامضة من لويس سواريز .. هل يتحدى كومان؟
ذكر "راديو كتالونيا" أن رونالدو كومان، مدرب برشلونة، قد أجرى اتصالاً بنجم الفريق لويس سواريز أخبره فيه أنه خارج الحسابات الموسم القادم.
وأشار التقرير إلى أن البلوجرانا مستعد حتى للتخلي عن اللاعب مجاناً وفسخ عقده احتراماً للعلاقة الطيبة والسنوات التي أمضاها ضمن صفوفه.
برشلونة يحدد بديل ألبا
أوضحت "موندو" أن برشلونة قد يستغل خروج جوردي ألبا من الحسابات ويعرضه على إنتر من أجل تخفيض قيمة صفقة لاوتارو مارتينيز.
إنتر متمسك بعدم النزول عن قيمة الشرط الجزائي الذي انتهى في يوليو الماضي، والتي تبلغ 111 مليون يورو، ورفض عروضاً بتبادل لاعبين في السابق بحسب التقارير.
الجريدة الكتالونية أوضحت أن برشلونة سيعرض ألبا أو جونيو فيربو من جديد، و65 مليون يورو من أجل إقناع النيراتزوري.
توخيل يرحب بالتعاقد مع ميسي
ملف رحيل الأرجنتيني من برشلونة لم يغلق بعد
علق مدرب باريس سان جيرمان على التقارير التي تحدثت عن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، وترشيحه للانضمام لصفوف بطل فرنسا الموسم المقبل.
وشغل مستقبل ميسي الإعلام الموسم الماضي بعد الحديث عن اتخاذه قراراً بالمغادرة، وترشيح عدة أندية، منها بي إس جي لتكون الوجهة المقبلة
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المرشح لرئاسة برشلونة يكشف عن محادثات كلوب
هل يترك الألماني ليفربول؟أعلن المرشح الرئاسي لبرشلونة جوردي فار أنه أجرى محادثات مع وكلاء مدرب ليفربول يورجن كلوب، ليتولى قيادة النادي الكتالوني.
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