لينجارد: نحاول تكرار مستوى كأس العالم في الأمم الأوروبية

تعرف على تصريحات لينجارد قبل مواجهة هولندا في دوري الأمم الأوربية

أكد جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد، رضاه عن مستوى منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم بروسيا الصيف الماضي والوصول إلى نصف نهائي البطولة.

المنتخب الإنجليزي حقق المركز الرايع في المونديال كما وصل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال لينجارد في تصريحات صحفية: "في مباراة كرواتيا ظننا أننا بالفعل تأهلنا بعد التقدم بهدف نظيف مما تسبب في حالة التراجع".

وتابع: "رغم تحقيقنا المركز الرابع لكننا راضون عن المستوى الذي قدمناه في البطولة وسوف تبقى في ذاكرتنا للأبد".

زلاتان إبراهيموفيتش.. أن تتوقع ما لا يمكن توقعه! 🔝pic.twitter.com/Idsovadshz — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 5, 2019

صاحب الـ 26 عامًا أكد أنّ كرواتيا امتلك وقتها عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات أمثال لوكا مودريتش وإيفان راكيتيش وكانوا يعرفون طريقة التصرف.

منتخب انجلترا يواجه هولندا مساء الغد، الخميس، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بالبرتغال.

جدير بالذكر أن البرتغال يفتتح مباريات البطولة مساء اليوم بمواجهة سويسرا مساء اليوم، الأربعاء.