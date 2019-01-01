دوري أمم أوروبا | مواعيد ونتائج المباريات، ترتيب المجموعات، نظام البطولة وكيف تؤهل ليورو 2020

بعد أن أجريت قرعة النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية 2018-19، تعرف على موعد مباريات المسابقة ومجموعاتها ونظامها، وكيف تؤهل ليورو 2020؟

أحمد رضوان | تويتر

تنتظر كرة القدم الأوروبية تغييرات كبيرة في الأعوام الماضية على صعيد المنتخبات، فقد وضع الاتحاد الدولي خطة لتنظيم المباريات الودية بين المنتخبات في أوروبا، وجعلها في مواعيد محددة بدايةً من عام 2018 تحت اسم دوري الأمم الأوروبية.

من ضمن الأهداف الرئيسية للبطولة رفع مستوى المنافسة في المسابقتين الدولييتين الأكبر "كأس أمم أوروبا، وكأس العالم"، وذلك عن طريق زيادة إحتكاك المنتخبات ببعضها البعض بطريقة منظمة بدلاً من ترك الاتحادات الوطنية تتواصل من أجل الاتفاق على تنظيم مباراةٍ ودية.

لن يقتصر دور بطولة الأمم الأوروبية على رفع مستوى الفرق وحسب، بل إنها ستؤهل أيضاً للبطولة الأوروبية الأهم بالنسبة للمنتخبات "كأس الأمم الأوروبية"، لذلك ستعتبر فرصة رائعة للفرق التي لن تتمكن من الوصول عن طريق التصفيات إلى المحفل الأوروبي الأهم، ومن يعلم ما الذي يحمله المستقبل، فقد تؤهل أيضاً إلى كأس العالم.

وبعد إجراء قرعة النسخة الأولى للبطولة يقدم لكم جول تقريراً عن كل ما يخص المسابقة..

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ما هي بطولة دوري الأمم الأوروبية؟ وما هو نظامها؟

كما هو موضح من اسم بطولة دوري الأمم الأوروبية فهي مسابقة بنظام الدوري تشارك فيها جميع المنتخبات الأوروبية البالغ عددها 55 منتخب، وهي مسابقة من ثلاثة أدوار، الدور الأول يكون عبارة عن دور مجموعات تتنافس فيه منتخبات كل مجموعة فيما بينها، لتحديد المتأهلين للدور الثاني الذي سيكون عبارة عن دور خروج المغلوب، وهو الأمر نفسه بالنسبة للدور الثالث والأخير.

تم تقسيم ال55 منتخب أوروبي إلى 4 أقسام حسب تصنيف الفيفا في 11 أكتوبر 2017، القسم الأول يحتوي على ال12 منتخب الأعلى تصنيفاً وأطلق عليه "الدوري أ"، والقسم الثاني عبارة عن الفرق ال12 التالية في التصنيف وأخذت إسم "الدوري ب"، أما القسم الثالث فبه ال15 منتخب التالي في التصنيف وستتنافس تحت إسم "الدوري ج"، وأخيراً أخذ ال16 منتخب صاحبة التصنيف الأقل القسم الرابع وأطلق عليها إسم "الدوري د".

وجوه جديدة في قائمة إيطاليا لدوري الأمم الأوروبية

من المقرر أن تنطلق مباريات الدور الأول من دوري الأمم الأوروبية عقب كأس العالم، وبالتحديد في سبتمبر 2018، وستلعب هذه المواجهات خلال الثلاثة أوقات الأولى المخصصة للتوقف الدولي في موسم 2018-2019، ما يعني أنها ستبدأ في سبتمبر 2018، وستتواصل في أكتوبر 2018، وستختتم مباريات الدور الأول في نوفمبر 2018، وكل فريق متواجد في مجموعة ثلاثية سيلعب 4 مباريات مع منافسيه، أما الفرق المتواجدة في مجموعات رباعية سيتواجه مع منافسيه في 6 مباريات.

في يونيو 2019 ستخوض الأربع منتخبات التي تصدرت مجموعات الدوري أ مباريات نصف النهائي، والتي ستكون عبارة عن مواجهة من مباراة واحدة بين كل فريقين الفائز بها يصعد للنهائي، وفي نفس الشهر ستلعب المباراة النهائية ويتم تحديد الفائز.

بالنسبة لمتذيلي الأربع مجموعات الخاصة بالدوري أ سيهبطوا للدوري ب في النسخة التالية من البطولة، وسيصعد بدلاً منهم المتصدرين الأربعة للدوري ب الذي سيهبط رباعيه المتذيل للدوري ج، وسيصعد بدلاً منهم رباعي القمة في الدوري ج.

بالنسبة للدوري ج سيكون متكون كما ذكرنا من 15 فريق متوزعين إلى 4 مجموعات، ما يعني أن هناك مجموعة ستتكون من 3 فرق، وكما هو الحال في الدوريات الثلاثة السابقة يجب أن يهبط أربعة فرق من الدوري ج إلى الدوري د، لذا سيهبط متذيل أي مجموعة رباعية مباشرةً إلى الدوري د، أما المجموعة الثلاثية سيوضع متذيلها في ترتيب فرعي مع أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات الأخرى، وأسوأ صاحب مركز ثالث من هذا الرباعي يهبط إلى الدوري د، وبذلك يكتمل رباعي الهبوط الذي يصعد بدلاً منهم رباعي القمة في الدوري د.

موعد نهائي دوري أمم أوروبا 2018-19

ستجمع مباراة نهائي دوري أمم أوروبا بين الفائزين من مباراتي نصف النهائي، وستقام على استاد دراجاو يوم الأحد 9 يونيو 2019 ميلادياً، الموافق 6 شوال 1440 هجرياً.

موعد نهائي دوري أمم أوروبا:

المباراة الموعد الملعب نهائي دوري أمم أوروبا 2018-19 الأحد 9 يونيو 2019،

6 شوال 1440،

20:45 مصر، 21:45 السعودية استاد دراجاو، بورتو

موعد مباراة تحديد المركز الثالث لدوري أمم أوروبا

ستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للنسخة الأولى من دوري أمم أوروبا 2018-19 يوم الأحد 9 يونيو 2019، الموافق 6 شوال 1440 هجرياً، وستجمع بين الخاسرين من مباراتي نصف النهائي على استاد أفونسو هنريكيس.

موعد مباراة تحديد المركز الثالث لدوري أمم أوروبا:

المباراة الموعد الملعب مباراة تحديد المركز الثالث الأحد 9 يونيو 2019،

6 شوال 1440،

15:00 مصر، 16:00 السعودية استاد أفونسو هنريكيس، جيمارايس

موعد مباراتي نصف نهائي دوري أمم أوروبا 2018-19

أجريت قرعة نصف نهائي ونهائي دوري أمم أوروبا 2018-19 في 3 ديسمبر 2018 عقب انتهاء دور المجموعات، وأخرجت لنا مباراتين قويتين في دور 4، الأولى ستجمع بين البرتغال وسويسرا الحصان الأسود للمسابقة هذا الموسم، والثانية هي قمة كلاسيكية ستكون بين هولندا وإنجلترا.

موعد مباراتي نصف نهائي دوري أمم أوروبا:

المباراة الموعد الملعب البرتغال - سويسرا الأربعاء 5 يونيو 2019،

2 شوال 1440،

20:45 مصر، 21:45 السعودية استاد دراجاو، بورتو هولندا - إنجلترا الخميس 6 يونيو 2019،

3 شوال 1440،

20:45 مصر، 21:45 السعودية استاد أفونسو هنريكيس، جيمارايس

ترتيب مجموعات دور أمم أوروبا 2018-19

الدوري أ:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 هولندا 4 2 1 1 8 4 +4 7 2 فرنسا 4 2 1 1 4 4 0 7 3 ألمانيا 4 0 2 2 3 7 -4 2

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 سويسرا 4 3 0 1 14 5 +9 9 2 بلجيكا 4 3 0 1 9 6 +3 9 3 آيسلندا 4 0 0 4 1 13 -12 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 البرتغال 4 2 2 0 5 3 +2 8 2 إيطاليا 4 1 2 1 2 2 0 5 3 بولندا 4 0 2 2 4 6 -2 2

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إنجلترا 4 2 1 1 6 5 +1 7 2 إسبانيا 4 2 0 2 12 7 +5 6 3 كرواتيا 4 1 1 2 4 10 -6 4

الدوري ب:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أوكرانيا 4 3 0 1 5 5 0 9 2 جمهورية التشيك 4 2 0 2 4 4 0 6 3 سلوفاكيا 4 1 0 3 5 5 0 3

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السويد 4 2 1 1 5 3 +2 7 2 روسيا 4 2 1 1 4 3 +1 7 3 تركيا 4 1 0 3 4 7 -3 3

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 البوسنة والهرسك 4 3 1 0 5 1 +4 10 2 النمسا 4 2 1 1 3 2 +1 7 3 آيرلندا الشمالية 4 0 0 4 2 7 -5 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الدنمارك 4 2 2 0 4 1 +3 8 2 ويلز 4 2 0 2 6 5 +1 6 3 جمهورية آيرلندا 4 0 2 2 1 5 -4 2

الدوري ج:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 اسكتلندا 4 3 0 1 10 4 +6 9 2 إسرائيل 4 2 0 2 6 5 +1 6 3 ألبانيا 4 1 0 3 1 8 -7 3

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فنلندا 6 4 0 2 5 3 +2 12 2 المجر 6 3 1 2 9 6 +3 10 3 اليونان 6 3 0 3 4 5 -1 9 4 إستونيا 6 1 1 4 4 8 -4 4

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 النرويج 6 4 1 1 7 2 +5 13 2 بلغاريا 6 3 2 1 7 5 +2 11 3 قبرص 6 1 2 3 5 9 -4 5 4 سلوفينيا 6 0 3 3 5 8 -3 3

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 صربيا 6 4 2 0 11 4 +7 14 2 رومانيا 6 3 3 0 8 3 +5 12 3 الجبل الأسود 6 2 1 3 7 6 +1 7 4 ليتوانيا 6 0 0 6 3 16 -13 0

الدوري د:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 جورجيا 6 5 1 0 12 2 +10 16 2 كازاخستان 6 1 3 2 8 7 +1 6 3 لاتفيا 6 0 4 2 2 6 -4 4 4 أندورا 6 0 4 2 2 9 -7 4

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 روسيا البيضاء 6 4 2 0 10 0 +10 14 2 لوكسمبورج 6 3 1 2 11 4 +7 10 3 مولدوفا 6 2 3 1 4 5 -1 9 4 سان مارينو 6 0 0 6 0 16 -16 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كوسوفو 6 4 2 0 15 2 +13 14 2 آذربيجان 6 2 3 1 7 6 +1 9 3 جزر فارو 6 1 2 3 5 10 -5 5 4 مالطا 6 0 3 3 5 14 -9 3

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مقدونيا 6 5 0 1 14 5 +9 15 2 أرمينيا 6 3 1 2 14 8 +6 10 3 جبل طارق 6 2 0 4 5 15 -10 6 4 ليختنشتاين 6 1 1 4 7 12 -5 4

ما هي نتائج مباريات مجموعات دوري الأمم الأوروبية؟

الجولة الأولى المباراة الموعد النتيجة الملعب كازاخستان - جورجيا الخميس 6 سبتمبر 2018 ميلادياً،

26 ذو الحجة 1439 هجرياً،

16:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية 2-0 أستانة أرينا أرمينيا - ليختنشتاين الخميس 6 سبتمبر 2018 ميلادياً،

26 ذو الحجة 1439 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية 1-2 فازجين سارجسيان، يريفان ألمانيا - فرنسا الخميس 6 سبتمبر 2018 ميلادياً،

26 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-0 أليانز أرينا، ميونخ التشيك - أوكرانيا الخميس 6 سبتمبر 2018 ميلادياً،

26 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 2-1 استاد المدينة، أوهيرسكي هراديستي ويلز - جمهورية آيرلندا الخميس 6 سبتمبر 2018 ميلادياً،

26 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 1-4 استاد كارديف سيتي سلوفينيا - بلغاريا الخميس 6 سبتمبر 2018 ميلادياً،

26 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 2-1 استاد ستوجيتسي، ليوبليانا النرويج - قبرص الخميس 6 سبتمبر 2018 ميلادياً،

26 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-2 أوليفال، أوسلو لاتفيا - أندورا الخميس 6 سبتمبر 2018 ميلادياً،

26 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-0 داوجافا، ريجا جبل طارق - مقدونيا الخميس 6 سبتمبر 2018 ميلادياً،

26 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 2-0 استاد فيكتوريا، جبل طارق آذربيجان - كوسوفو الجمعة 7 سبتمبر 2018 ميلادياً،

27 ذو الحجة 1439 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية 0-0 استاد باكي، باكو إيطاليا - بولندا الجمعة 7 سبتمبر 2018 ميلادياً،

27 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 1-1 ريناتو ديالارا، بولونيا تركيا - روسيا الجمعة 7 سبتمبر 2018 ميلادياً،

27 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 2-1 استاد سينول جونيس، طرابزون ألبانيا - الكيان الجمعة 7 سبتمبر 2018 ميلادياً،

27 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-1 إلباسان أرينا ليتوانيا - صربيا الجمعة 7 سبتمبر 2018 ميلادياً،

27 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-1 إل إف إف، فيلنيوس رومانيا - الجبل الأسود الجمعة 7 سبتمبر 2018 ميلادياً،

27 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-0 إيلي أوانا، بلويستي جزر فارو - مالطا الجمعة 7 سبتمبر 2018 ميلادياً،

27 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 1-3 تروسفولور، تورشافن آيرلندا الشمالية - البوسنة والهرسك السبت 8 سبتمبر 2018 ميلادياً،

28 ذو الحجة 1439 هجرياً،

15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية 2-1 ويندسور بارك، بيلفاست سويسرا - آيسلندا السبت 8 سبتمبر 2018 ميلادياً،

28 ذو الحجة 1439 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية 0-6 كيبونبارك سانت جالين فنلندا - المجر السبت 8 سبتمبر 2018 ميلادياً،

28 ذو الحجة 1439 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية 0-1 استاد تامبيري بيلاروسيا - سان مارينو السبت 8 سبتمبر 2018 ميلادياً،

28 ذو الحجة 1439 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية 0-5 استاد دينامو، مينسك إنجلترا - إسبانيا السبت 8 سبتمبر 2018 ميلادياً،

28 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 2-1 استاد ويمبلي، لندن إستونيا - اليونان السبت 8 سبتمبر 2018 ميلادياً،

28 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 1-0 لي كوب أرينا، تالين لوكسمبورج - مولدوفا السبت 8 سبتمبر 2018 ميلادياً،

28 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-4 استاد جوسي بارثيل، لوكسمبورج

الجولة الثانية المباراة الموعد النتيجة الملعب أوكرانيا - سلوفاكيا الأحد 9 سبتمبر 2018 ميلادياً،

29 ذو الحجة 1439 هجرياً،

15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية 0-1 لفيف أرينا الدنمارك - ويلز الأحد 9 سبتمبر 2018 ميلادياً،

29 ذو الحجة 1439 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية 0-2 استاد آرهوس بلغاريا - النرويج الأحد 9 سبتمبر 2018 ميلادياً،

29 ذو الحجة 1439 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية 0-1 استاد فاسيل ليفسكي، صوفيا جورجيا - لاتفيا الأحد 9 سبتمبر 2018 ميلادياً،

29 ذو الحجة 1439 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية 0-1 بوريس دينامو أرينا، تبيليسي مقدونيا - أرمينيا الأحد 9 سبتمبر 2018 ميلادياً،

29 ذو الحجة 1439 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية 0-2 فيليب الثاني أرينا، سكوبي فرنسا - هولندا الأحد 9 سبتمبر 2018 ميلادياً،

29 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 1-2 استاد فرنسا، انت دينيس قبرص - سلوفينيا الأحد 9 سبتمبر 2018 ميلادياً،

29 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 1-2 جي إس بي، نيكوسيا ليختنشتاين - جبل طارق الأحد 9 سبتمبر 2018 ميلادياً،

29 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-2 رينبارك، فادوز البرتغال - إيطاليا الإثنين 10 سبتمبر 2018 ميلادياً،

30 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-1 استاد بنفيكا، لشبونة السويد - تركيا الإثنين 10 سبتمبر 2018 ميلادياً،

30 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 3-2 فريندز أرينا، سولنا اسكتلندا - تركيا الإثنين 10 سبتمبر 2018 ميلادياً،

30 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-2 هامبدين بارك، جلاسكو صربيا - رومانيا الإثنين 10 سبتمبر 2018 ميلادياً،

30 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 2-2 استاد بارتيزان، بلجراد الجبل الأسود - ليتوانيا الإثنين 10 سبتمبر 2018 ميلادياً،

30 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-2 استاد جرادسكي، بودجوريتسا أندورا - كازاخستان الإثنين 10 سبتمبر 2018 ميلادياً،

30 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 1-1 الملعب الوطني، أندورا مالطا - آذربيجان الإثنين 10 سبتمبر 2018 ميلادياً،

30 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 1-1 الملعب الوطني، تاقالي كوسوفو - جزر فارو الإثنين 10 سبتمبر 2018 ميلادياً،

30 ذو الحجة 1439 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-2 استاد فاديل فوكري آيسلندا - بلجيكا الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 ميلادياً،

1 محرم 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 3-0 لواجاردالسفولور، ريكيافيك إسبانيا - كرواتيا الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 ميلادياً،

1 محرم 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-6 مانويل مارتينيز فاليرو، إيلشي البوسنة والهرسك - النمسا الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 ميلادياً،

1 محرم 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-1 استاد بيلينو بولي، زينتسا فنلندا - إستونيا الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 ميلادياً،

1 محرم 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-1 فيريتاس، توركو المجر - اليونان الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 ميلادياً،

1 محرم 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 1-2 فيرينتسفاروس، بودابست مولدوفا - بيلاروسيا الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 ميلادياً،

1 محرم 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-0 استاد زيمبرو، تشيسيناو سان مارينو - لوكسمبورج الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 ميلادياً،

1 محرم 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 3-0 استاد سان مارينو، سيرافالي

الجولة الثالثة المباراة الموعد النتيجة الملعب بولندا - البرتغال الخميس 11 أكتوبر 2018 ميلادياً،

2 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 3-2 سلاسكي، تشورزوف روسيا - السويد الخميس 11 أكتوبر 2018 ميلادياً،

2 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-0 - الكيان - اسكتلندا الخميس 11 أكتوبر 2018 ميلادياً،

2 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 1-2 سامي أوفر، حيفا الجبل الأسود - صربيا الخميس 11 أكتوبر 2018 ميلادياً،

2 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 2-0 استاد جرادسكي، بودجوريتسا ليتوانيا - رومانيا الخميس 11 أكتوبر 2018 ميلادياً،

2 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 2-1 إل إف إف، فيلنيوس جزر فارو - آذربيجان الخميس 11 أكتوبر 2018 ميلادياً،

2 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 3-0 تورسفولور، تورشافن كوسوفو - مالطا الخميس 11 أكتوبر 2018 ميلادياً،

2 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 1-3 استاد فاضل فوكري بلجيكا - سويسرا الجمعة 12 أكتوبر 2018 ميلادياً،

3 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 1-2 استاد الملك بودوين، بروكسل كرواتيا - إنجلترا الجمعة 12 أكتوبر 2018 ميلادياً،

3 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-0 استاد رييكا النمسا - آيرلندا الشمالية الجمعة 12 أكتوبر 2018 ميلادياً،

3 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-1 استاد إيرنست هابيل، فيينا إستونيا - فنلندا الجمعة 12 أكتوبر 2018 ميلادياً،

3 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 1-0 لي كوب أرينا اليونان - المجر الجمعة 12 أكتوبر 2018 ميلادياً،

3 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-1 سبيروس لويس، أثينا مولدوفا - سان مارينو الجمعة 12 أكتوبر 2018 ميلادياً،

3 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-2 استاد زيمبرو، تشيسيناو بيلاروسيا - لوكسمبورج الجمعة 12 أكتوبر 2018 ميلادياً،

3 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-1 استاد دينامو، مينسك سلوفاكيا - التشيك السبت 13 أكتوبر 2018 ميلادياً،

4 صفر 1440 هجرياً،

15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية 1-2 استاد أنطونو مالاتينسكيهو، ترنافا النرويج - سلوفينيا السبت 13 أكتوبر 2018 ميلادياً،

4 صفر 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية 0-1 أوليفال، أوسلو لاتفيا - كازاخستان السبت 13 أكتوبر 2018 ميلادياً،

4 صفر 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية 1-1 داوجافا، ريجا جورجيا - أندورا السبت 13 أكتوبر 2018 ميلادياً،

4 صفر 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية 0-3 بوريس دينامو أرينا أرمينيا - جبل طارق السبت 13 أكتوبر 2018 ميلادياً،

4 صفر 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية 1-0 فازجين سارجسيان، يريفان هولندا - ألمانيا السبت 13 أكتوبر 2018 ميلادياً،

4 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-3 يوهان كرويف أرينا، أمستردام جمهورية آيرلندا - الدنمارك السبت 13 أكتوبر 2018 ميلادياً،

4 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-0 استاد أفيفا بلغاريا - قبرص السبت 13 أكتوبر 2018 ميلادياً،

4 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 1-2 استاد فاسيل ليفسكي، صوفيا مقدونيا - ليختنشتاين السبت 13 أكتوبر 2018 ميلادياً،

4 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 1-4 فيليب الثاني أرينا، سكوبي

الجولة الرابعة المباراة الموعد النتيجة الملعب رومانيا - صربيا الأحد 14 أكتوبر 2018 ميلادياً،

5 صفر 1440 هجرياً،

15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية 0-0 الملعب الوطني، بوخارست روسيا - تركيا الأحد 14 أكتوبر 2018 ميلادياً،

5 صفر 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية 0-2 استاد فيشت الأوليمبي، سوتشي آذربيجان - مالطا الأحد 14 أكتوبر 2018 ميلادياً،

5 صفر 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية 1-1 استاد باكي، باكو جزر فارو - كوسوفو الأحد 14 أكتوبر 2018 ميلادياً،

5 صفر 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية 1-1 تورسفولور، تورشافن بولندا - إيطاليا الأحد 14 أكتوبر 2018 ميلادياً،

5 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 1-0 سلاسكي، تشورزوف الكيان - ألبانيا الأحد 14 أكتوبر 2018 ميلادياً،

5 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-2 تورنير، بير شيفع ليتوانيا - الجبل الأسود الأحد 14 أكتوبر 2018 ميلادياً،

5 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 4-1 إل إف إف، فيلنيوس آيسلندا - سويسرا الإثنين 15 أكتوبر 2018 ميلادياً،

6 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 2-1 لاوجاردالسفولور، ريكيافيك إسبانيا - إنجلترا الإثنين 15 أكتوبر 2018 ميلادياً،

6 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 3-2 بينيتو فيامارين، إشبيلية البوسنة والهرسك - آيرلندا الشمالية الإثنين 15 أكتوبر 2018 ميلادياً،

6 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-2 استاد جربافيتسا، سارايفو فنلندا - اليونان الإثنين 15 أكتوبر 2018 ميلادياً،

6 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-2 استاد تامبيري إستونيا - المجر الإثنين 15 أكتوبر 2018 ميلادياً،

6 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 3-3 لي كوب أرينا، تالين لوكسمبورج - سان مارينو الإثنين 15 أكتوبر 2018 ميلادياً،

6 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-3 استاد جوسي بارثيل، لوكسمبورج بيلاروسيا - مولدوفا الإثنين 15 أكتوبر 2018 ميلادياً،

6 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-0 استاد دينامو، مينسك كازاخستان - اندورا الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 ميلادياً،

7 صفر 1440 هجرياً،

16:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية 0-4 أستانة أرينا أرمينيا - مقدونيا الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 ميلادياً،

7 صفر 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية 0-4 فازجين سارجسيان، يريفان فرنسا - ألمانيا الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 ميلادياً،

7 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 1-2 استاد فرنسا أوكرانيا - التشيك الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 ميلادياً،

7 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-1 ميتاليست، خاركيف جمهورية آيرلندا - ويلز الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 ميلادياً،

7 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 1-0 استاد أفيفا، دبلين سلوفينيا - قبرص الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 ميلادياً،

7 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 1-1 استاد ستوجيتسي، ليوبليانا النرويج - بلغاريا الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 ميلادياً،

7 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 0-1 أوليفال، أوسلو لاتفيا - جورجيا الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 ميلادياً،

7 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 3-0 داوجافا، ريجا جبل طارق - ليختنشتاين الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 ميلادياً،

7 صفر 1440 هجرياً،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية 2-1 استاد فيكتوريا، جبل طارق

الجولة الخامسة المباراة الموعد النتيجة الملعب كازاخستان - لاتفيا الخميس 15 نوفمبر 2018 ميلادياً،

7 ربيع الأول 1440 هجرياً،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية 1-1 أستانة أرينا بلجيكا - آيسلندا الخميس 15 نوفمبر 2018 ميلادياً،

7 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 0-2 استاد كينج بودوين، بروكسل كرواتيا - إسبانيا الخميس 15 نوفمبر 2018 ميلادياً،

7 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 2-3 استاد ماكسيمير، زغرب النمسا - البوسنة والهرسك الخميس 15 نوفمبر 2018 ميلادياً،

7 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 0-0 استاد إيرنست هابيل، فيينا المجر - إستونيا الخميس 15 نوفمبر 2018 ميلادياً،

7 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 0-2 استاد فيرينتسفاروس، بودابست اليونان - فنلندا الخميس 15 نوفمبر 2018 ميلادياً،

7 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 0-1 سبيروس لويس، أثينا أندورا - جورجيا الخميس 15 نوفمبر 2018 ميلادياً،

7 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 1-1 الملعب الوطني، اندورا لوكسمبورج - بيلاروسيا الخميس 15 نوفمبر 2018 ميلادياً،

7 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 2-0 استاد جوسي بارثيل، لوكسمبورج سان مارينو - مولدوفا الخميس 15 نوفمبر 2018 ميلادياً،

7 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 1-0 استاد سان مارينو، سيرافالي هولندا - فرنسا الجمعة 16 نوفمبر 2018 ميلادياً،

8 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 0-2 استاد فينورد، روتردام سلوفاكيا - أوكرانيا الجمعة 16 نوفمبر 2018 ميلادياً،

8 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 1-4 استاد أنطونو مالاتينسكيهو، ترنافا ويلز - الدنمارك الجمعة 16 نوفمبر 2018 ميلادياً،

8 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 2-1 استاد كارديف سيتي قبرص - بلغاريا الجمعة 16 نوفمبر 2018 ميلادياً،

8 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 1-1 جي إس بي، نيكوسيا سلوفينيا - النرويج الجمعة 16 نوفمبر 2018 ميلادياً،

8 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 1-1 استاد ستوجينتسي، ليوبليانا جبل طارق - أرمينيا الجمعة 16 نوفمبر 2018 ميلادياً،

8 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 6-2 استاد فيكتوريا، جبل طارق ليختنشتاين - مقدونيا الجمعة 16 نوفمبر 2018 ميلادياً،

8 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 2-0 استاد رينبارك، فادوز صربيا - الجبل الأسود السبت 17 نوفمبر 2018 ميلادياً،

9 ربيع الأول 1440 هجرياً،

16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية 1-2 استاد رايكو ميتيتش، بلجراد تركيا - السويد السبت 17 نوفمبر 2018 ميلادياً،

9 ربيع الأول 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية 1-0 استاد إسكيشهير يني آذربيجان - جزر فارو السبت 17 نوفمبر 2018 ميلادياً،

9 ربيع الأول 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية 0-2 استاد باكي، باكو مالطا - كوسوفو السبت 17 نوفمبر 2018 ميلادياً،

9 ربيع الأول 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية 5-0 الملعب الوطني، تاقالي إيطاليا - البرتغال السبت 17 نوفمبر 2018 ميلادياً،

9 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 0-0 سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" ألبانيا - اسكتلندا السبت 17 نوفمبر 2018 ميلادياً،

9 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 4-0 استاد لورو بوريتسي، شكودير رومانيا - ليتوانيا السبت 17 نوفمبر 2018 ميلادياً،

9 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 0-3 إيلي أوانا، بلويستي

الجولة السادسة المباراة الموعد النتيجة الملعب إنجلترا - كرواتيا الأحد 18 نوفمبر 2018 ميلادياً،

10 ربيع الأول 1440 هجرياً،

16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية 1-2 استاد ويمبلي، لندن آيرلندا الشمالية - النمسا الأحد 18 نوفمبر 2018 ميلادياً،

10 ربيع الأول 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية 2-1 ويندسور بارك، بيلفاست سان مارينو - بيلاروسيا الأحد 18 نوفمبر 2018 ميلادياً،

10 ربيع الأول 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية 2-0 استاد سان مارينو، سيرافالي مولدوفا - لوكسمبورج الأحد 18 نوفمبر 2018 ميلادياً،

10 ربيع الأول 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية 1-1 استاد زيمبرو، تشيسيناو سويسرا - بلجيكا الأحد 18 نوفمبر 2018 ميلادياً،

10 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 2-5 لوزرن أرينا، لوكيرني المجر - فنلندا الأحد 18 نوفمبر 2018 ميلادياً،

10 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 0-2 استاد فيرينتسفاروس، بودابست اليونان - إستونيا الأحد 18 نوفمبر 2018 ميلادياً،

10 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 1-0 سبيروس لويس، أثينا جورجيا - كازاخستان الإثنين 19 نوفمبر 2018 ميلادياً،

11 ربيع الأول 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية 1-2 بوريس دينامو أرينا، تبيليسي أندورا - لاتفيا الإثنين 19 نوفمبر 2018 ميلادياً،

11 ربيع الأول 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية 0-0 الملعب الوطني، أندورا ألمانيا - هولندا الإثنين 19 نوفمبر 2018 ميلادياً،

11 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 2-2 شالكه أرينا، جيلسينكيرشين التشيك - سلوفاكيا الإثنين 19 نوفمبر 2018 ميلادياً،

11 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 0-1 إيدين أرينا، براج الدنمارك - جمهورية آيرلندا الإثنين 19 نوفمبر 2018 ميلادياً،

11 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 0-0 سيريس بارك، آرهوس قبرص - النرويج الإثنين 19 نوفمبر 2018 ميلادياً،

11 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 2-0 جي إس بي، نيكوسيا بلغاريا - سلوفينيا الإثنين 19 نوفمبر 2018 ميلادياً،

11 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 1-1 استاد فاسيل ليفسكي، صوفيا مقدونيا - جبل طارق الإثنين 19 نوفمبر 2018 ميلادياً،

11 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 0-4 فيليب الثاني أرينا، سكوبي ليختنشتاين - أرمينيا الإثنين 19 نوفمبر 2018 ميلادياً،

11 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 2-2 رينبارك، فادوز البرتغال - بولندا الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 ميلادياً،

12 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 1-1 استاد ألفونسو هنريكيس، جويمارايس السويد - روسيا الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 ميلادياً،

12 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 0-2 فريندز أرينا، سولنا اسكتلندا - الكيان الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 ميلادياً،

12 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 2-3 هامبدين بارك، جلاسكو صربيا - ليتوانيا الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 ميلادياً،

12 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 1-4 استاد بارتيزان الجبل الأسود - رومانيا الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 ميلادياً،

12 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 1-0 استاد جرادسيكي، بودجوريتسا مالطا - جزر فارو الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 ميلادياً،

12 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 1-1 الملعب الوطني، تاقالي كوسوفو - آذربيجان الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 ميلادياً،

12 ربيع الأول 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 0-4 استاد فاضل فوكري، بريستينا

كيف يؤهل دوري الأمم الأوروبية ليورو 2020؟

ستبدأ تصفيات يورو 2020 في مارس 2019 وستمتد حتى أغسطس كما سبق وذكرنا سيلعب الدورين الثاني والثالث من دوري الأمم الأوروبية في يونيو 2018، لكن هذا لن يؤثر كثيراً على مواعيد مباريات تصفيات اليورو، وذلك لأن الدورين الثاني والثالث من بطولة الدوري عبارة عن ثلاث مبارياتٍ فقط.

تعتبر بطولة الدوري الأوروبية للمنتخبات بوابة رائعة لعبور الفرق التي خاب أملها في تصفيات كأس أمم أوروبا ولم تستطع الوصول لها، وذلك لأن الاتحاد الأوروبي خصص مقعد لكل دوري من الدوريات الأربعة في يورو 2020، إذاً كيف يتم اختيار هذه الفرق الأربعة؟ هذا ما سنوضحه في هذا الجزء.

بدايةً يجب علينا أن نعلم ان يورو 2020 سيشارك فيه 24 منتخب، 20 من هذه المنتخبات سيصلوا إلى البطولة عن طريق تصفياتها بالطريقة المعتادة، والأربعة المتبقين كما ذكرنا سيكونوا من الدوري الأوروبي.

بعد انتهاء الدور الأول من دوري الأمم الأوروبية ويتحدد رباعي القمة في كل دوري من الدوريات الأربعة، يتم دخول هذه ال16 منتخب في ملحق للوصول إلى يورو 2020، وفي هذا الملحق يتواجه رباعي الصدارة من كل دوري من الدوريات الأربعة في مباريات خروج المغلوب على طريقة الدورين الثاني والثالث من البطولة، والفائز من كل مجموعة ينضم لفرق اليورو ال20.

لكن في حالة وصول متصدر مجموعة ما إلى كأس الأمم الأوروبية من التصفيات، يدخل الملحق بدلاً منه الفريق الأعلى تصنيفاً في نفس الدوري الذي لم يصل للبطولة من التصفيات.

أخيراً من المقرر أن يكون هذا الملحق المؤهل لليورو من دوري الأمم الأوروبية في مارس 2020، أي قبل 3 أشهر من المسابقة التي ستستضيفها 12 مدينة لأول مرة في التاريخ، والتي ستنطلق في يونيو 2020، وستستمر حتى يوليو 2020.