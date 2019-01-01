ليمينا يعترف باقترابه من مانشستر يونايتد

ليمينا يرغب في ترك ساوثهامبتون وسط شائعات اهتمام مانشستر يونايتد به

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اعترف ماريو ليمينا متوسط ميدان نادي ساوثهامبتون أنه مهتم بالفعل بالحديث عن رحيله عن صفوف الفريق تجاه أحد الكبار في إنجلترا.

وكان ليمينا قد دخل قائمة اهتمامات آرسنال ومانشستر يونايتد منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب دايلي ميل فإن مانشستر يونايتد قد زاد من اهتمامه وبدأ بالتواصل رسميًا مع إدارة ساوثهامبتون من أجل التعاقد مع اللاعب.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

وحول ذلك قال ليمينا إنه سعيد بذلك الأمر ولا يستطيع أن ينفي رغبته في ارتداء قميص مانشستر يونايتد مستقبلًا، ولكنه أكد في نفس الوقت أنه لا يعلم شيئًا عما سيحدث.

وعانى ليمينا كثيرًا مع يوفنتوس من الأداء المثير للجدل والذي جعله محل سخرية جماهير البيانكونيري بعد أن كان أحد أهم المواهب الفرنسية على الإطلاق.

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يذكر أن مانشستر يونايتد يبحث في الوقت الحالي عن لاعب وسط ملعب بعد رحيل نجمه أندير هيريرا إلى باريس سان جيرمان.