ميلان وإنتر يعلنان البدء في بناء الملعب الجديد

مشروع مشترك جديد بين الثنائي الإيطالي

أعلن الثنائي الإيطالي إنتر وإي سي ميلان، عن الخطة المشتركة من أجل تشييد الملعب الجديد الخاص بهما.

الروسونيري كشف عبر موقعه الرسمي، عن بعض التفاصيل حول الملعب الذي سيسع لـ60 ألف متفرج.

وقال ميلان في بيانه الرسمي:"تقدمنا بالتعاون مع نادي إنترناسيونالي، إلى بلدية مدينة ميلانو بمشروع دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للملعب".

Official Statement: A New Milano Stadium ➡ https://t.co/DlWzqeYRCs



Comunicato Stampa: Un Nuovo Stadio per Milano ➡ https://t.co/tK7ZYadyCe pic.twitter.com/dLvFqE90GC — (@acmilan) July 10, 2019

وأضاف البيان:"المشروع يعتبر هو الخطوة الرسمية الأولى، والتي تهدف إلى بدء مسار مشترك نحو منشأة رياضية مبتكرة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية".

وأوضح الثنائي الإيطالي في المشروع المعلن، حجم الاستفادة المتوقع من بناء هذا الملعب في المنطقة المجاورة للاستاد الحالي "سان سيرو".

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ومن المتوقع أن يوفر الملعب المقدرة تكلفته 1.2 مليار يورو، العديد من الأنشطة السياحية والترفيهية، بالإضافة لتوفير أكثر من 3500 فرصة عمل.