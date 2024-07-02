أسطورة ألمانيا يصف منتخب إسبانيا بـ"الساذجين".. ورد حاسم من نجم لاروخا!

تصريحات مثيرة من الطرفين..

بدأت المعركة مبكرًا بين ألمانيا وإسبانيا، قبل صدام المنتخبين يوم الجمعة المقبل، في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وقال ينس ليمان، حارس منتخب ألمانيا السابق، في تصريحات لبرنامج إل شرينجيتو الإسباني: "من حيث التقنية والجودة إسبانيا أفضل منا، لكنهم صغار الحجم وساذجين".

وأضاف: "لقد رأينا بلا شك نتائجه الجيدة في دور المجموعات، إنه فريق من الشباب لأن لديهم لاعبين صغار جدًا، لكن ليس لديهم الكثير من الخبرة الدولية".

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من جهته، رد ميكيل أويارزابال، لاعب منتخب إسبانيا، على تعليقات ليمان: قائلًا: "إنه مجرد رأي آخر، أحترمه لكن لا أتفق معه".

وأتم: "نعتقد أننا مجموعة تشكل فريقًا رائعًا، ما يعتقده الناس لا يؤثر علينا، نحن نعرف ما نحن قادرون عليه، نحن هادئون وواثقون من أنفسنا، ونعتقد أنه يمكننا التغلب على أي خصم".