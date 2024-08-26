سوف يصنع اسمه.. مبابي الصغير يخطف الأضواء في ظهوره الأساسي الأول بالدوري الفرنسي!

في موقعة ليل وآنجيه..

خطف إيثان مبابي الأنظار في ظهوره الأول أمام جماهير ليل على ملعب بيار موروا، خلال مواجهة آنجيه، ضمن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وتعاقد ليل مع لاعب الوسط الفرنسي إيثان مبابي لمدة 3 سنوات حتى صيف 2027، بعد انتهاء فترة تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وشارك صاحب الـ17 عامًا لمدة 3 دقائق فقط في مباراة الجولة الأولى أمام ستاد ريمس، قبل أن يظهر لمدة 68 دقيقة في مواجهة آنجيه.

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وحسب شبكة " footmercato"، فإن شقيق قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي أثبت أنه قادر على صنع اسم لنفسه على أرض الملعب، رغم صغر سنه.

وأشعل مبابي الصغير النشاط في وسط ميدان فريقه، وكان بإمكانه تسجيل هدف، وكان قادرًا على خلق حركة من خلال التقدم إلى العمق.

وحظي الشاب الفرنسي بتصفيق الجماهير، كما أثنى عليه مدربه برونو جينيسيو أيضًا: "بدأ المباراة لأنه أظهر أشياء إيجابية في التدريبات، وقدم أداءً مشجعًا للغاية مع جهود ملحة ومكثفة للغاية وجودة فنية مثيرة للاهتمام".