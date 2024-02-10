ليفركوزن يسحق بايرن ميونخ ويبتعد بصدارة الدوري الألماني

حقق باير ليفركوزن فوزًا هو الأغلى هذا الموسم على حساب بايرن ميونخ بنتيجة 3-0 مساء اليوم السبت على ملعب باي أرينا، ضمن الجولة 21 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل ثنائية ليفركوزن كل من "جوسيب ستانيشيتش في الدقيقة 18، وأليكس جريمالدو في الدقيقة 50، وجيرمي فريمبونج في الدقيقة 90+5".

بهذه النتيجة، وسع ليفركوزن الفارق في صدارة ترتيب البوندسليجا، حيث رفع رصيده إلى 55 نقطة، بفارق 5 نقاط عن البايرن (الوصيف)، مع تبقي 13 جولة على نهاية المسابقة.

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وتسيد رجال المدرب تشابي ألونسو المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها، ليحققوا انتصارًا مقنعًا ومستحقًا أمام المنافس المباشر على لقب البوندسليجا.

في المقابل، عانى هاري كين وزملائه من بطء هجومي كبير، ما أفقد الفريق الفعالية تمامًا، ولم تنجح محاولات المدرب توماس توخيل من العودة إلى المباراة.

ويعد ليفركوزن الفريق الوحيد في الدوريات الكبرى الذي لم يتلق أي خسارة في الدوري هذا الموسم، علمًا بأنه حقق 17 انتصارًا وتعادل في 4 مناسبات، دون أي هزيمة، وسجل 54 هدفًا واهتزت شباكه 14 مرة فقط.