ليفربول ينقض على أهم أهداف برشلونة.. ويفتح باب رحيل نجمه!

ما خطة الريدز؟

يتجه ليفربول، تحت قيادة المدير الفني الجديد آرني سلوت، لتعزيز خط هجومه بأحد نجوم بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) الجارية حاليًا في ألمانيا.

وحسب صحيفة "ABC" فإن ليفربول مستعد لاتخاذ خطوة رسمية تجاه جناح أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا نيكو ويليامز، الذي يقدم مستويات مميزة في البطولة القارية.

ويجذب اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا اهتمامًا من جميع أنحاء العالم، وسط رغبة حقيقية من برشلونة بحسم التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الجاري.

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ويستهدف بيلباو الاحتفاظ بلاعبه لمدة موسم آخر، حيث ينتهي عقده في صيف 2027، إلا أنه يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 50 مليون إسترليني.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن ليفربول على استعداد لدفع كامل الشرط الجزائي لبيلباو، من أجل إنهاء المنافسة مع تشيلسي وبرشلونة على اللاعب.

وقد يؤدي التعاقد مع ويليامز إلى تفكير ليفربول في الاستماع للعروض المقدمة إلى لويس دياز هذا الصيف، إذ يرتبط اسم صاحب الـ27 عامًا ببرشلونة وباريس سان جيرمان.