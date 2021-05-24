"ليفربول يلعب أفضل دون صلاح، وعليهم التخلص منه"

نجم ليفربول السابق يطالب ببيع محمد صلاح لتحسين الأمور داخل الريدز!

أكد ديفيد جيمس نجم فريق ليفربول المعتزل على ضرورة بيع النجم المصري محمد صلاح هداف الريدز الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "مترو" على لسانه، وأكد خلالها أن الفريق يلعب بطريقة أفضل في غياب صلاح.

ما الذي قاله صفقات ليفربول؟

قال جيمس: "لا أعتقد أن ليفربول سيستطيع أن يقوم بالصفقات الكبيرة خلال سوق الانتقالات إلا لو قام ببيع بعض اللاعبين".

وأضاف: "في نظري ربما يكون صلاح هو الثاني في ترتيب الحذاء الذهبي، لكن ليفربول يلعب بطريقة أفضل دونه".

ما الذي قاله عن صلاح؟

وأردف: "فرصة ليفربول هي ببيع محمد صلاح للحصول على الأموال، فجوتا يتأقلم بطريقة طبيعية في الهجوم، وفيرمينو سيحصل على حرية أكبر وسيحصل الفريق على ديناميكية أكبر ويتخلص من الاعتماد على أهداف صلاح".

وأكمل: "لو كان القرار بيدي كنت سأبيع محمد صلاح، لكن الأمر لا يتعلق به أو بكونه لاعبًا جيدًا، فسجل أهدافه يتحدث عن نفسه".

وأسهب: "أنظروا إلى مانشستر سيتي، لاعب مثل أجويرو خرج من الفريق بالرغم من أرقامه، أما في ليفربول فأصبح كل شيء يتمحور حول صلاح".

ما هي أرقام صلاح هذا الموسم؟

لعب النجم المصري 51 مباراة مع ليفربول هذا الموسم في كل البطولات، وسجل 31 هدفًا، وصنع ستة.

وفي الدوري الإنجليزي سجل النجم المصري 22 هدفًا حل بهم ثانيًا في جدول ترتيب هدافي البطولة، خلف هاري كين الذي حصد الحذاء الذهبي.

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