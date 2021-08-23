ليفربول يرفض انضمام صلاح للمنتخب المصري!

ليفربول يرفض انضمام صلاح ومصر تستنجد بفيفا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اتصالات يجريها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإعفاء اللاعبين من قيود السفر بسبب كورونا.

وكان الاتحاد المصري قد تلقى خطابًا من نادي ليفربول الإنجليزي يخبره فيه بتعذر السماح لمحمد صلاح، قائد منتخب مصر، بالسفر للانضمام إلى الفراعنة في المعسكر المقبل.

ماذا حدث؟

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، بيانًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم انضمام صلاح للمنتخب المصري في التوقف الدولي المقبل.

بيان الاتحاد جاء بعد تلقيه خطابًا من ليفربول يعتذر فيه عن عد تمكن صلاح من السفر إلى مصر لقيود السفر المفروضة بسبب جائحة كورونا.

ما نص بيان الاتحاد؟

نص البيان الذي نشره الاتحاد كان كالتالي:

"يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى خطابًا من نادي ليفربول يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل الذي يتضمن مواجهة أنجولا بالقاهرة والجابون بمدينة فرانسفيل خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأشار خطاب النادي الإنجليزي إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا .

كما أعرب النادي الإنجليزي في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيًا، فضلًا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية.

يذكر أن نادي ليفربول اتخذ الموقف نفسه مع عدد من لاعبيه الأجانب".

مم يخاف ليفربول؟

تضع إنجلترا اسم مصر ضمن "القائمة الحمراء" التي تضم عدة دول يستلزم العودة منها البقاء في عزل صحي في فندق لمدة 10 أيام وإجراء فحصين لفيروس كورونا.

من بين الدول يبرز اسم البرازيل وهو ما يعني أن سفر حارس ليفربول أليسون بيكر أو زميله ومواطنه بوبي فيرمينو في التوقف الدولي المقبل لن يتم بسبب قيود السفر.

عزل اللاعبين 10 أيام سيعني غيابهم عن فريقهم في الدوري الإنجليزي لما يقرب من جولتين وهو ما سيؤثر كثيرًا في مسيرة الفريق.

وكان ليفربول قد منع الموسم الماضي لاعبيه البرازيليين من السفر للانضمام إلى منتخبهم، لكن دول أمريكا الجنوبية توصلت لاتفاق مع اتحادها القاري وقتها بتأجيل التصفيات كلها.

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