ليفربول يخسر ماليًا من رحيل كوتينيو إلى بايرن ميونخ

تعرف على خسارة ليفربول من مغادرة كوتينيو إلى بايرن ميونخ

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

خسر نادي ليفربول 25 مليون يورو من رحيل فيليبي كوتينيو من برشلونة إلى بايرن ميونخ.

برشلونة أعار كوتينيو إلى بايرن ميونخ لمدة موسم مقابل من 15 إلى 20 مليون يورو مع أحقية الشراء بـ 120 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن ليفربول لن يحصل على 25 مليون يورو من المتغيرات الإضافية في عقد البرازيلي.

وأوضحت أنّ البلوجرانا ضمّ كوتينيو مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون متغيرات إضافية لم يدفع منها البلوجرانا ثم 5 ملايين لمشاركته في 25 مباراة رسمية و10 ملايين لتأهل النادي الكتالوني إلى دوري الأبطال في موسمين.

ولن يدفع برشلونة 25 مليون يورو من المتغيرات؛ 5 ملايين عن التتويج بدوري الأبطال و20 مليون للوصول إلى 100 مباراة رسمية.

وفي حال رحل اللاعب بصورة نهائية فإن صفقة كوتينيو سوف تكلف النادي الكتالوني 135 مليون يورو فقط.

جدير بالذكر أنّ رحيل كوتينيو جاء لحرمان ريال مدريد من بيع جاريث بيل إلى بايرن ميونخ والتعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان.

وقد يحصل أنطوان جريزمان على القميص رقم 7 حال رغب اللاعب في ذلك.