"لن نتراجع".. ليفربول يتحدى جماهيره بقرار رسمي!

"اتفقنا مع مجلس المشجعين على هذا الأمر"

قرر نادي ليفربول عدم التراجع عن زيادة أسعار تذاكر الجماهير في مباريات العام المقبل على ملعب آنفيلد، وذلك بعد اجتماع الإدارة مع مجلس المشجعين، اليوم السبت.

وقال ليفربول، في بيان رسمي: "ناقشنا قرار الزيادة الأخيرة في أسعار التذاكر بنسبة 2% بداية من العام المقبل، ولن يتم التراجع عنه".

وأضاف: "اتفقنا مع مجلس المشجعين على الحاجة للمشاركة بجدوى أكثر فيما يتعلق بأسعار التذاكر، وسيتم إجراء المزيد من المشاركة ذات المغزى بين النادي ومجلس الجماهير".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت رابطة جماهير ليفربول قد أبدت رفضها لقرار رفع أسعار التذاكر، وأظهرت اعتراضها في مباراة أتالانتا الأخيرة بالدوري الأوروبي، إذ لم ترفع الأعلام..

يشار إلى أن الزيادة التي حددها ليفربول، تعتبر ضمن الأقل في الدوري الإنجليزي الممتاز.