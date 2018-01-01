ليفربول يؤكد غياب ماتيب لفترة طويلة

المدافع الكاميروني تعرض لإصابة قوية في مواجهة ليفربول ونابولي بدوري الأبطال

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي، ضربة صادمة، بعدما تأكد غياب مدافعه الكاميروني جويل ماتيب، لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

مدافع الريدز تعرض لإصابة في عظمة الترقوة، خلال المباراة التي فاز بها ليفربول 1/0 على نابولي بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

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صاحب الـ27 عاماً سيجري عملية جراحية من أجل علاج العظمة المُصابة، مما يبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وقال الموقع الرسمي لليفربول:"ماتيب تم نقله إلى المستشفى من أجل بعض الفحوصات الطبية".

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وأضاف:"المؤشرات الأخيرة تؤكد أن مدافع الفريق سيغيب حوالي 6 أسابيع عن الملاعب".

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وهو ما يعني أن ماتيب لن يظهر في مواجهات ليفربول بالدوري الإنجليزي، أمام كل من مانشستر يونايتد وأرسنال ومانشستر سيتي.

وتأتي الإصابة في وقت قاتل للكاميروني، خاصة بعد دخوله ضمن حسابات المدرب يورجن كلوب في الفترة الأخيرة.