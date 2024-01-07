ليفربول ومانشستر يونايتد يهددان بخطف تلميذ جوارديولا

السيتي مستعد للانتظار حتى الصيف المقبل

يستهدف مانشستر سيتي التعاقد مع جوشوا كيميش، لاعب بايرن ميونيخ في الصيف المقبل، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وليفربول.

وذكرت صحيفة ميرور، أن السيتي مستعد للانتظار حتى الصيف المقبل، من أجل التعاقد مع كيميش، الذي يبدو أنه لن يوقع عقدا جديدا مع العملاق الألماني (ينتهي عقده في صيف 2025).

ويستهدف بايرن ميونخ الحصول على 50 مليون إسترليني نظير بيع كيميش، لكن "ميرور" ترى أنه "بحلول الصيف سيكون أمام الدولي الألماني عام واحد فقط في عقده، ما قد يجبر ناديه على خفض الرقم المطلوب إلى 25 مليون إسترليني".

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وأضافت: "السيتي واثق من قدرته على ضم كيميش في الصيف المقبل، إلا أنهم سيواجهون منافسة قوية من مانشستر يونايتد وليفربول، وكليهما لديه اهتمام طويل الأمد باللاعب، بالإضافة إلى العملاق الإسباني برشلونة (الذي يعاني من أزمة مالية).

وما يقرب صاحب الـ28 عاما من السيتي، هو علاقته القوية بالمدرب بيب جوارديولا، حيث لعب تحت قيادته في بايرن ميونخ سابقا، وكان تلميذا نجيبا له.