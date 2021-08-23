خاص | ليفربول يوضح أسباب رفضه انضمام صلاح لمنتخب مصر

ليفربول يرفض انضمام صلاح ومصر تستنجد بفيفا

أوضح ليفربول موقفه بخصوص أزمة استدعاء محمد صلاح لصفوف المنتخب المصري في الأيام المقبلة لخوض تصفيات كأس العالم 2022 بقطر بسبب قواعد الحظر المتعلقة بفيروس كورونا

وكان الاتحاد المصري قد تلقى خطابًا من نادي ليفربول الإنجليزي يخبره فيه بتعذر السماح لمحمد صلاح، قائد منتخب مصر، بالسفر للانضمام إلى الفراعنة في المعسكر المقبل. التفاصيل هنا.

ماذا قال ليفربول بخصوص سفر صلاح لخوض تصفيات المونديال؟

وعلم جول عبر مراسله في ليفربول أن موقف النادي الإنجليزي هو أن اللاعب متاح للقاء الجابون، وأي لقاء يقام في أحد البلدان التي لا تقع في القائمة الحمراء لبريطانيا بخصوص تحذيرات السفر المتعلقة بفيروس كورونا.

وأضاف ليفربول أن موقف النادي، وهو نفس موقف رابطة الأندية الأوروبية وقد يصبح موقف الكثيرين، بعدم السماح للاعبين بالسفر إذا كانوا سيتعرضون للحجر عند العودة، الموقف الذي قد يتغير إذا تم تغيير القواعد والسماح لهم بالدخول دون حجر.

ويريد ليفربول حلاً للأزمة لأنه ليس ضد مصالح المنتخب المصري، ولكن وقع في أزمة دبلوماسية مثله مثل المنتخب المصري بسبب القواعد، والآن يبحث عن حل بإعطاء لاعبيه الإعفاء من الحجر عند العودة.

مم يخاف ليفربول؟

تضع إنجلترا اسم مصر ضمن "القائمة الحمراء" التي تضم عدة دول يستلزم العودة منها البقاء في عزل صحي في فندق لمدة 10 أيام وإجراء فحصين لفيروس كورونا.

من بين الدول يبرز اسم البرازيل وهو ما يعني أن سفر حارس ليفربول أليسون بيكر أو زميله ومواطنه بوبي فيرمينو في التوقف الدولي المقبل لن يتم بسبب قيود السفر.

عزل اللاعبين 10 أيام سيعني غيابهم عن فريقهم في الدوري الإنجليزي لما يقرب من جولتين وهو ما سيؤثر كثيرًا في مسيرة الفريق.

وكان ليفربول قد منع الموسم الماضي لاعبيه البرازيليين من السفر للانضمام إلى منتخبهم، لكن دول أمريكا الجنوبية توصلت لاتفاق مع اتحادها القاري وقتها بتأجيل التصفيات كلها.

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