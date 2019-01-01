القبض على مشجع إيفرتون المعتدي على صلاح

قضية تشغل الرأي العام الإنجليزي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلنت شرطة ميرسي سايد القبض على شخص مشتبه في كونه وراء التغريدات المسيئة لنجم ليفربول محمد صلاح.

وفتحت الشرطة تحقيقاً بالتعاون مع إيفرتون بعدما نشر شخصاً مجموعة من التغريدات المسيئة بحق النجم المصري، قبل أن يتم إزالتها.

وقالت "جارديان" نقلاً عن شرطة ميرسي سايد إن شخصاً مشجعاً لإيفرتون في الثانية والثلاثين من العمر تم القبض عليه الخميس.

وتم التحقيق مع الرجل الذي ينتمي لميرسي سايد بتهمة توجيه إساءات عنصرية وإعاقة عمل شرطي.

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وقال بيان الشرطة إن جرائم الكراهية، حتى لو عبر الانترنت، غير مقبولة ولم تمر دون عقاب من قبل القانون.

ويفتتح ليفربول مشواره في البريميرليج مساء الجمعة بلقاء نورويتش سيتي في "أنفيلد".