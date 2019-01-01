كلوب: أليسون سيشارك أمام مانشستر يونايتد بنسبة 100%

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي ليورجن كلوب والخاص بمباراة ليفربول وريد بول سالزبورج

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أكد المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول عودة حارسه الدولي البرازيلي أليسون بيكر في مباراة الريدز أمام مانشستر يونايتد.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه كلوب قبل المواجهة الثانية لليفربول في دوري أبطال أوروبا أمام ريد بول سالزبورج النمساوي مساء الغد على ملعب أنفيلد.

وحول المباراة، شدد كلوب على أهميتها خاصة بعد تعرض الفريق للخسارة أمام نابولي في المواجهة الأولى في دوري أبطال أوروبا الأسبوع قبل الماضي.

وأضاف: "بالنسبة لأليسون فهو يتعافى بشكل جيد، أمام ليستر سيتي لا نضمن أي شيء، من الممكن أن يشارك ومن الممكن أن يغيب وذلك حسب حالته ومدى تحسنها في الأيام المقبلة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وتابع: "الشيء الذي أضمنه هو مشاركته في المباراة التي ينتظرها الجميع أمام مانشستر يونايتد، هذا شيء سيكون مؤكدًا بنسبة 100% نظرًا لقدرته على التعافي قبل هذا الموعد"

وأردف: "أليسون حصل على أفضل حارس مرمى في العالم خلال الموسم الماضي وهو عنصر هام بالنسبة لنا وننتظر عودته بفارغ الصبر، ولكننا لا يمكن أن نجازف به حتى لا تتفاقم الإصابة"

وحول إصابة جويل ماتيب وشاكيري قال كلوب إنهما لن يكونا جاهزان للمشاركة في مباراة الغد دون أن يوضح أي تفاصيل حول خطورة إصاباتهما.

وأضاف: "الإصابة ليست خطيرة، ولكنني لا أعرف كل التفاصيل حولها، ما أقوله فقط هو عدم قدرتهما على المشاركة في لقاء الغد من أجل ألا تتفاقم الإصابة"

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يذكر أن ليفربول يتصدر حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة بسبعة انتصارات من سبع مباريات خاضها حتى الآن.