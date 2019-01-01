ليفربول يعيد مدافعه الشاب من شتوتجارت

كلوب يدعم صفوفه في الشتاء

قرر ليفربول إعادة مدافعه الشاب نات فيليبس من إعارته في صفوف شتوتجارت لتدعيم الفريق بالنصف الثاني من الموسم ورحلته نحو تحقيق لقب البريميرليج.

فيليبس كان متواجداً مع الريدز خلال الموسم الماضي، ولكن لم يلعب أي مباراة، وانضم الصيف الماضي معاراً لصفوف النادي الألماني بدوري الدرجة الثانية.

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وقالت الموقع الرسمي للنادي إن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، قرر إعادة المدافع الشاب في يناير وإنهاء إعارته من أجل تدعيم خط دفاعه ببقية الموسم.

ويعاني الريدز من غياب الثنائي جويل ماتيب وديان لوفرين بسبب الإصابات، مما ترك فقط فيرجيل فان دايك وجوي جوميز متاحان بمركز قلب الدفاع.

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ولعب فيليبس 11 مباراة مع شتوتجارت بالنصف الأول من الموسم، ومنها تسعة لقاءات لحساب الدوري الألماني بدرجته الثانية، في إطار سعي عملاق الكرة الألمانية للعودة لدوري الأضواء مجدداً.

فيليبس، 22 عاماً، سيكون متاحاً للمشاركة مع ناديه بداية من مقابلة إيفرتون لحساب كأس الاتحاد الإنجليزي في الخامس من يناير المقبل.