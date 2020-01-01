ليفربول ضد آرسنال: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول أمام آرسنال، والمقامة على ملعب أنفيلد في دور 16 من كأس الرابطة الإنجليزية 2020-2021...

ليفربول 0 × 0 آرسنال

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47' نهاية الشوط الأول...

45' ويليامز أرسل عرضية من يمين الوسط إلى يسار منطقة الجزاء، قابلها جوتا برأسية أبعدها الحارس لينو، فتاب مينامينو الكرة بتسديدة ارتطمت في العارضة.

45' العااااااااااااارضة تحرم ليفربول من الهدف الأول.

45' خطأ لليفربول من مكان خطير على الخط الأيسر لمنطقة جزاء آرسنال، ينفذه ميلنر بعرضية يبعدها الدفاع.

42' أمامية لآرسنال تضع ساكا في مواجهة أدريان، لكن تسلل على الشاب الإنجليزي

41' أخييييييييييرًا فرصة بها رائحة الخطورة من جانب سيبايوس الذي أرسل تسديدة أرضية، لكنها مرت إلى ضربة مرمى.

36' جوتا يرسل كرة ساقطة إلى منطقة الجزاء يبعدها ويلوك

32' استحواذ لليفربول على الكرة لكن سلبي جدًا، وآرسنال متراجع تمامًا.

26' ساكا ينطلق بالكرة في اليسار ويحاول العبور من ويليامز، لكن الكرة تمر منه إلى ضربة مرمى.

22' جرويتش يتدخل على ويلوك في يمين مناطق ليفربول، وخطأ لآرسنال.

15' هدوء في نسق اللقاء في هذه الأثناء، ولا سيطرة لفريق على مجريات اللقاء.

12' جوتاااااااااااااا يرسل عرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء، ثقابلها جرويتش تعبر بسلام من على مرمى آرسنال.

11' ركنية لليفربول من اليمين ينفذها صلاح بعرضية يبعدها الدفاع إلى ركنية من الجهة الأخرى.

10' تمريرات بين لاعبي ليفربول، وتراجع تام لآرسنال.

2' ليفربول على اليمين بالأحمر المعتاد، وآرسنال على اليسار بالأبيض الرديف.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل آرسنال:

التشكيل | 4-2-3-1

بيرند لينو

سياد كولاسيانك - روب هولدينج - جابرييل - سيدريك

جوزيف ويلوك - جرانيت تشاكا

نيكولاس بيبي - داني سيبايوس - بوكايو ساكا

إدوارد نكيتاه

تشكيل الريدز الأساسي في مواجهة اليوم! 📋



4⃣ تغييرات عن آخر مباراة في #كأس_كاراباو و @DiogoJota18 يبدأ لأول مرة! 🔴👊 #ليفربول_آرسنال pic.twitter.com/SIllrLWEQT — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 1, 2020

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أدريان

جيمس ميلنر - فيرجيل فان دايك - رايس ويليامز - نيكو ويليامز

ماركو جرويتش - كورتيس جونز - هاري ويلسون

محمد صلاح - تاكومي مينامينو - دييجو جوتا

بعد خسارة آرسنال بثلاثية من ليفربول في مباراة الدوري، هل يثأر منه اليوم ويخرجه من الكأس؟ سنتابع مع حضراتكم مجريات المباراة لنعرف الإجابة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول وآرسنال والمقامة على ملعب أنفيلد في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الانجليزية.