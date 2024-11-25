تصريحات نارية للنجم المصري..

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول عن مستقبله مع الفريق الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه "أقرب للرحيل من البقاء" في الوقت الحالي، علمًا بأن عقده ينتهي في صيف 2025.

وقاد صلاح ليفربول للفوز على ساوثامبتون بنتيجة 3-2 مساء أمس الأحد، بعدما سجل ثنائية الفوز، ليبتعد الفريق بصدارة ترتيب البريميرليج، بفارق 8 نقاط عن وصيفه مانشستر سيتي.

وقال صلاح في مقابلة مع "NBCSports" عقب المباراة: "أعلم أنني قضيت سنوات عديدة في هذا النادي. لا يوجد نادٍ مثله. لكن في النهاية، الأمر ليس بيدي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "كما قلت من قبل، نحن في ديسمبر ولم أتلق أي عرض بعد بشأن مستقبلي، أنا في طريقي للرحيل أكثر من البقاء، أحب الجماهير والجماهير تحبني. في النهاية الأمر ليس بيدي أو بيد الجماهير، دعونا ننتظر ونرى، بالطبع (عدم وجود عرض جديد) أمر مخيب للآمال".

وواصل: "لن أعتزل قريبًا، سأستمر في اللعب والتركيز على الموسم وأحاول الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا أيضًا. أنا محبط، لكننا سنرى".

وأوضح: "أنا محترف للغاية. الجميع يمكنه أن يرى أخلاقيات العمل لدي، أنا فقط أحاول الاستمتاع بكرة القدم وسأستمر في اللعب على أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة، أبذل قصارى جهدي لأن هذا هو ما أنا عليه وأحاول أن أعطي كل ما لدي لنفسي وللنادي".

وعندما سُئل عما إذا كان الانتقال إلى السعودية قد يكون جزءًا من التفكير إذا لم يتم الاتفاق على عقد جديد في أنفيلد، علق صلاح: "لا أريد التحدث عن ذلك. أنا أركز مع الفريق الآن، إنه فوز مهم وأنا سعيد لأننا تمكنا من العودة بعد أن كنا متأخرين 2-، أفضل شيء هو الفوز بالمباراة لأن المباراة التالية ضد مانشستر سيتي. نأمل أن نستمر في الفوز".