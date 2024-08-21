ليفربول يتحرك لحسم صفقة مجانية كبرى.. ومنافسة شرسة من إنتر وبايرن ميونخ!

ما خطة الريدز؟

يتطلع نادي ليفربول لحسم صفقة مجانية، من أجل تعزيز خط الوسط، قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وحسب تقرير لـ" Get Football News France"، فإن ليفربول أبدى اهتمامه بأدريان رابيو، الذي غادر يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي.

ويستهدف مدرب ليفربول آرني سلوت لتعزيز خيارات وسط الملعب قبل إغلاق الميركاتو، بينما يواجه منافسة من إنتر وبايرن ميونخ.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأفادت تقارير صحفية بأن مانشستر يونايتد كان يخطط لإجراء محادثات مع اللاعب صاحب الـ29 عامًا، لكنهم انسحبوا من السباق في الوقت الحالي.

وختمت: "لا يوجد اندفاع كبير لإتمام الصفقة، حيث يمكن إغلاقها بعد إغلاق نافذة الانتقالات، نظرا لأن الدولي الفرنسي وكيل حر".