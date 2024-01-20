صفقة كلوب المنتظرة تفتح أبواب السعودية أمام نجم ليفربول

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يستهدف ليفربول الإنجليزي التعاقد مع صفقة جديدة من الدوري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن الريدز يرغب في التعاقد مع لاعب وسط أتالانتا، البرازيلي إيدرسون.

وأضافت: "يورجن كلوب مدرب ليفربول معجب بإمكانات صاحب الـ24 عامًا، ويرغب في إحضاره إلى ملعب آنفيلد في الصيف المقبل، لكنه سيواجه منافسة شرسة مع نيوكاسل ويوفنتوس".

وشارك إيدرسون هذا الموسم في 20 مباراة بالدوري الإيطالي، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ويبدو أن هذه الخطوة تقرب نجم ليفربول تياجو ألكانتارا من الرحيل، علمًا بأن عقده ينتهي في الصيف المقبل، ولا وجود لمفاوضات بشأن التجديد معه، بسبب كثرة الإصابات التي أفسدت مسيرته مع العملاق الإنجليزي.

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يُشار إلى أن تياجو لم يلعب أي مباراة مع ليفربول هذا الموسم لمعاناته من إصابة في الورك تعرض لها في إبريل الماضي وتجددت خلال سبتمبر.

ويفتح رحيل تياجو مجانًا عن ليفربول الباب أمام العديد من الأندية السعودية لضمه، حيث أفادت العديد من التقارير بأن أندية دوري روشن لا تزال مهتمة بلاعب خط وسط ليفربول البالغ من العمر 32 عامًا.

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