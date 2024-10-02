هل يقصد ما قال؟

وجه آرني سلوت مدرب ليفربول ضربة خبيثة إلى مانشستر يونايتد، بعد أسابيع من الفوز عليه 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بولونيا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء: "كل مباراة صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "لكن الجميع يخبرني أن التغلب على فريق في أعلى جدول الدوري أصعب من التغلب على فريق في الأسفل، ولم نواجه أحدًا منهم بعد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرى البعض أن تصريحات سلوت بمثابة تقليل من يونايتد، أحد الفرق الستة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي ينظر إليه على أنه من أندية قمة الدوري، رغم بدايته المخيبة للآمال هذا الموسم.

وخسر ليفربول مباراة وحيدة هذا الموسم، جاءت أمام نوتنجهام فورست الذي يحتل المركز العاشر في البريميرليج، علمًا بأن مانشستر يونايتد يأتي في المركز الثالث عشر، بعد أن فاز في مباراتين وتعادل مرة واحدة وخسر ثلاثة.

ومع ذلك، فإن تعليقات سلوت هي أقل ما يقلق يونايتد في الوقت الحالي، حيث يواجه المدرب إريك تين هاج فترة صعبة للغاية من أجل إنقاذ وظيفته.