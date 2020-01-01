متى يحسم ليفربول الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

أصبح فريق ليفربول أقوى من أي وقتٍ مضى هذا الموسم، وهو المرشح الأول للفوز بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990، فمتى يتمكن من حسم اللقب؟

يعيش ليفربول البداية الأفضل لأي فريق في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم، وهي الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

وعلى ما يبدو أن الريدز اقتربوا من تحقيق الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر سيتي في موسم 2017-2018، عندما حصد السيتيزنس 100 نقطة، وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع اقتراب فوز ليفربول بالبريميرليج للمرة الأولى منذ بداية دوري المحترفين في إنجلترا، والمرة الأولى منذ عام 1990، متى يمكن لزملاء محمد صلاح الحصول على اللقب؟

ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-2020...

متى يحسم ليفربول الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

بعد الفوز على مانشستر يونايتد في ديربي الكراهية الذي كان في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، أصبح ليفربول على بعد 30 نقطة فقط من الفوز بلقب البريميرليج.

إذا واصل الريدز حصد النقاط والسير بنفس الوتيرة الحالية في جميع المباريات القادمة، وذلك بحصد نقاط كل مباراة الثلاث، من الممكن أن يكون 4 أبريل 2020 هو موعد فوزهم باللقب، وهو موعد مباراتهم ضد مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد.

فاز مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي عام 2001 في 14 أبريل، وكان ذلك قبل انتهاء المسابقة بخمسة أسابيع، ليسجل رقم تاريخي بأسرع فريق يفوز باللقب في التاريخ.

إذا فاز ليفربول بالبريميرليج في 4 أبريل 2020، سيكسر رقم الشياطين الحمر، فحينها سيتبقى للريدز 6 مباريات وليس 5، وبالطبع قد يكون حسم اللقب أسرع من ذلك في حالة خسارة المنافسين الرئيسيين ليستر سيتي ومانشستر سيتي النقاط في الأسابيع القادمة.

لن يجمع الثعالب هذا الموسم في جمع أكثر من 96 نقطة إذا فازوا بجميع المباريات المتبقية، وقد خسروا من زملاء صلاح ذهابًا وإيابًا.

قد يكون هذا الموسم أسطوري لفريق الميرسيسايد، ليس فقط بتحقيقهم الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ دخول الاحتراف، بل أيضًا لاحتمالية فوزهم أيضًا بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي التي تبقى قائمة، كذلك لإمكانية تخطي الرقم القياسي في عدد النقاط الذي سجله السيتي في 2018 بالوصول لـ100 نقطة.

كسر ليفربول العديد من الأرقام القياسية هذا الموسم بالفعل، لكن يبدو أن الأهم بالنسبة له هو لقب الدوري، وهذا ما عبر عنه أندي روبرتسون حيث قال: "نعم، كسرنا العديد من الأرقام وهذا جيد بل عظيم، لكننا لن نلتفت إليها حتى رفع الكأس".

واستطرد: "كسرنا العديد من الأرقام الموسم الماضي فيما يتعلق بالخروج بشباكٍ نظيفة من معظم المباريات، لكننا في النهاية خسرنا لقب الدوري الإنجليزي. الأرقام لا تعني شئ إذا لم توصلك لهدفك النهائي، أتمنى أن يتحقق ذلك هذا الموسم".

ما هي أسرع الفرق التي حققت الدوري الإنجليزي؟

يحمل مانشستر يونايتد الرقم القياسي فيما يتعلق بحسم اللقب مبكرًا، وكان ذلك في موسم 2000-01 عندما حقق الدوري الإنجليزي في 14 أبريل 2001، أي قبل انتهاء الموسم بخمسة أسابيع.

الموسم الفريق تاريخ الفوز باللقب الأسابيع المتبقية 2000-01 مانشستر يونايتد 14 أبريل 2001 5 2017-18 مانشستر سيتي 15 أبريل 2018 5 1999-00 مانشستر يونايتد 22 أبريل 2000 4 2003-04 آرسنال 25 أبريل 2004 4 2012-13 مانشستر يونايتد 22 أبريل 2013 4

عادل بيب جوارديولا رقم الشياطين الحمر مع مانشستر سيتي في 2017-18، حيث فاز بالبريميرليج قبل 5 أسابيع أيضًا من النهاية، وعجز السيتيزنس عن كسر الرقم بالخسارة في ديربي مانشستر بثلاثة أهدافٍ لهدفين حينها.

فاز مانشستر يونايتد أيضًا في عام 2000 بالدوري الإنجليزي مبكرًا بكن قبل النهاية بأربع جولات، وهو ما حققه آرسنال في دوري اللاهزيمة موسم 2003-04، ثم كرره أبناء أليكس فيرجسون من جديد في 2013، عندما فازوا على أستون فيلا في 28 أبريل.