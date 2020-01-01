هل يخسر ليفربول الدوري الانجليزي في حالة إلغائه بسبب فيروس كورونا؟

بعد انتظار أكثر من 30 عاماً من أجل رفع لقب الدوري الإنجليزي جماهير ليفربول قد تتبخر أحلامها بعد اقتراب إلغاء الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا.

أصبح الأمر الأن لا يقتصر على أنه مرض منتشر بين الأفراد بل هو وباء يؤثر في العالم أجمع نحن نتحدث عن "فيروس كورونا"، أُصيب أكثر من 130 ألف شخص على مستوى العالم منها دول أصبح الأمر لا يمكن السيطره عليه فيها مثل الصين وإيطاليا بالإضافة إلى إيران ووصل فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

التأثيرات لم تتوقف فقط على الشئون الإقتصادية، بل وصلت إلى التأثير على الأحداث الرياضية الكبرى فقد تأجلت الدوريات الأوروبية على رأسها الدوري الإيطالي والألماني والإسباني ثم شمل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وأخيراً الدوري الأوروبي.

التأثير الأكبر وقع على نادي ليفربول الإنجليزي الذي كان يبحث عن لقب غائب في البريمرليج لما يزيد عن 20 عاماً ولم يتبقى له سوى خطوات بسيطة لحسم اللقب بشكل رسمي لكن القدر له رأي أخر على جماهير الريدز حيثُ تم تأجيل الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمى وهناك بعض التقارير التي تُشير إلى إحتمالية إلغائه.

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هل يفقد ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا؟

أكدت صحيفة "التليجراف" الإنجليزية أنه لا يوجد ضمان حقيقي لكي يتوج ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، مما يعد صدمة كبيرة لجماهير الريدز التي هيئت نفسها للإحتفال باللقب الغالي مُنذ أكثر من 30 عاماً في انتظاره.

يحاول مسئولي النادي مع الرابطة الإنجليزية من أجل لعب المباريات دون جماهير حتى ينجح النادي في حسم اللقب حيثُ لم يتبقى سوى عدة مباريات بسيطة فالفريق يكفيه الفوز على أقرب منافسيه مانشستر سيتي ليتوج رسمياً بالبريمرليج.

المشكلة الكبيرة تكمن في انتشار فيروس كورونا بشكل سريع في إنجلترا خلال الأيام الأخيرة مما يجعل هناك صعوبة في السيطرة عليه، وقد حاولت رابطة المحترفين في إنجلترا وضع بعض الضوابط من أجل الحد من تفشي الفيروس.

جاء أهم هذه الضوابط: عدم المصافحة قبل المباراة، لعب المباريات بدون جماهير، لكن وزارة الصحة في إنجلترا رأت أن كل هذه الأمور ليست كافية لأن هناك إصابات بين مدربين ولاعبين داخل الدوري الإنجليزي.

على رأس قائمة المصابين مدرب نادي أرسنال أرتيتا بالإضافة إلى بعض لاعبين نادي ليستر سيتي، وقامت العديد من الأندية بوضع لاعبيها في الحجر الصحي خوفاً من أن يكونوا حاملين للفيروس دون معرفتهم.

كل هذه الأسباب تسير في إتجاه إلغاء الدوري الإنجليزي الذي سيسبب خسارة كبيرة لنادي ليفربول ثم لباقي الأندية الإنجليزية بسبب.

إلغاء الدوري الإنجليزي ليس الخيار الأول للإتحاد الإنجليزي

لا يوجد في اللوائح ما يمنع إلغاء الدوري الإنجليزي لكن القرار ليس بالسهل إطلاقاً لأنه العواقب الإقتصادية ستكون كارثية على كل الفرق والإتحاد الإنجليزي بسبب فسخ التعاقد مع الشركات الراعية وعوائد البث التلفزيوني.

صعوبة القرار تتمثل في قيمة البريمرليج فإلغاء البطولة سيؤثر على كل البطولات الأوروبية على رأسها دوري أبطال أوروبا، لذلك فالإتحاد الأوروبي "يويفا" له دور كبير في قرار إلغاء المسابقة وذلك لأهميتها الكبرى.

من ناحية أخرى سيكون هناك صعوبات للإتحاد الإنجليزي في مسألة تحديد هوية البطل والمتأهلين إلى البطولات الأوروبية المختلفة ثم تحديد الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي والصاعدين .

المقترحات الخاصة بإقامة الدوري الإنجليزي موسم 2020/2021 ب22 فريقاً لا يعد قرار سهل لأنه يعتمد على الكثير من الترتيبات الخاصة بأجندة المباريات التي تؤثر بكل تأكيد على الفرق الإنجليزية المشاركة في البطولات الأوروبية.

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رفض في البداية كلوب التعليق حول ما يدور في الدوريات الأوروبية من أحداث خاصة بتفشي فيروس كورونا، حيثُ عبر في أحد المؤتمرات الصحفية عن تعجبه من إصرار الصحفيين على معرفة رأيه رغم أنه ليس طبيباً.

في النهاية ومع قرار الإتحاد الإنجليزي بإيقاف الدوري الإنجليزي حتى أبريل القادم خرج المدرب الألماني في تصريحات صادقة إلى جماهير ليفربول التي تشعر بالكثير من الأسى لإحتمالية خسارة حلمها الحقيقي في التتويج بالبريمرليج.

حيثُ قال: هذا ليس التوقيت المناسب ليخرج فيها مدير فني ليُعلق على الأحداث، لكنني أرغب في أن أوجه حديثي لجماهير ليفربول أنني متفهم مشاعركم وأفكاركم كثيراً لكن علينا أن نفعل الكثير من أجل حماية بعضنا البعض.

ثم أضاف قائلاً: يجب أن نتحد الأن جميعاً، لقد قلت سابقاً أن كرة القدم هي أهم شئ في قائمة اللاشئ، اليوم سأقولها بكل شجاعة مباريات كرة القدم لا تعني شيئاً.

وإختتم حديثه قائلاً: إذا كان الإختيار بين كرة القدم وحياة المجتمع فلن يكون هناك مقارنة نهائياً، لا أعلم ما هو القرار السليم، لكن أعتقد أن المسئولين يعرفونه جيداً بالتأكيد هم يسعون لحمايتنا جميعاً، مثلما أنا مسئول عن إدارة الفريق داخل الملعب.