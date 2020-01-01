ليفا: لسنا منافسًا على الدوري الإيطالي

لوكاس ليفا يتحدث عن الفارق بين لاتسيو وبين إنتر ويوفنتوس

قال لوكاس ليفا متوسط ميدان نادي لاتسيو إن منافسة فريقه على الدوري الإيطالي ليست هدفًا، متوقعًا أنها قد لا تدوم حتى نهاية الموسم.

وكان لاتسيو قد انتزع المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الصدارة مساء الأحد الماضي حين ألحق الهزيمة الأولى بإنتر منذ 16 مباراة متتالية دون خسارة.

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وبعد الأداء المميز والذي قدمه لاعبو لاتسيو على مدار الموسم حتى الآن، رشحهم الكثيرون ليكونوا الحصان الأسود والذي سيفاجئ الجميع ويتوج باللقب في النهاية.

وأضاف: "نحن نستهدف التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وحصد مركز بين الأربعة الأوائل، الأمر الذي كنا قريبين منه في السنوات الماضية ولن يحدث"

وتابع: "الفارق بيننا وبين إنتر ويوفنتوس أنهما يمتلكان خبرة أكبر في المنافسة، لذا فهما المرشحان الأبرز للفوز باللقب في نهاية الموسم"

وأردف: "لدينا حلم التأهل لدوري الأبطال، ولكننا سنحاول الفوز بكل المباريات التي نلعبها، أحلامنا تكبر كل يوم ولدينا الثقة في المنتج الذي نقدمه"

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يذكر أن لاتسيو يعد الفريق الوحيد الذي حقق انتصارًا على يوفنتوس وإنتر معًا هذا الموسم، بالإضافة إلى قدرته على تسجيل العديد من الأهداف خلال مباريات الدور الأول.