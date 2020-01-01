مواعيد مباريات الجولة 25 من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة 25 من الدوري الإيطالي 2019-20

تنطلق مباريات الجولة 24 من الدوري الإيطالي لموسم 2019-20 يوم الجمعة المقبل 21 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 27 جمادي الآخر 1441 هجريًا، وستكون ضربة البداية بمواجهة ستجمع بين بريشيا ونابولي المترنح مؤخرًا.

ستستكمل مباريات الجولة يوم السبت بمجموعة لقاءات مهمة، حيث يستضيف بولونيا صاحب المركز العاشر نظيره أودينيزي الذي يسعى للهروب من منطقة الهبوط، وسيحل المتصدر يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا للغاية على سبال متذيل الترتيب، سيختتم اليوم بقمة الأسبوع بين ميلان وفيورنتينا.

ستًلعب يوم الأحد عدة مباريات أبرزها تلك التي ستكون بين لاتسيو ثاني الترتيب وجنوى، روما الذي يتواجد في المركز الخامس ضد ليتشي، قبل أن تُختتم الجولة بمواجهة مثيرة ومنتظرة تلك التي ستُقام بين الإنتر الساعي لتعويض خسارة الجولة الماضية ضد الجريح سامبدوريا المُهدد بالهبوط.

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وفي هذا التقرير نستعرض معكم مباريات الجولة 25 من الدوري الإيطالي 2019-20 ، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين وجدول ترتيب البطولة.

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موعد مباريات الدوري الإيطالي 2019-20 - الجولة 25:

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة بريشيا - نابولي ماريو ريجامونتي الجمعة 21 فبراير 2020،

27 جمادى الآخرة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 بولونيا - أودينيزي ريناتو دالارا السبت 22 فبراير 2020،

28 جمادى الآخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 سبال - يوفنتوس باولو مازا السبت 22 فبراير 2020،

28 جمادى الآخرة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 فيورنتينا - ميلان أرتيميو فرانكي السبت 22 فبراير 2020،

28 جمادى الآخرة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 جنوى - لاتسيو لويجي فيراريس الأحد 23 فبراير 2020،

29 جمادى الآخرة 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 هيلاس فيرونا - كالياري مارك بينتجودي الأحد 23 فبراير 2020،

29 جمادى الآخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD أتالانتا - ساسولو أتليتي أزوري الأحد 23 فبراير 2020،

29 جمادى الآخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD تورينو - بارما تورينو الأولمبي الأحد 23 فبراير 2020،

29 جمادى الآخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD روما - ليتشي أولمبيكو الأحد 23 فبراير 2020،

29 جمادى الآخرة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 الإنتر - سامبدوريا جيوزيبي مياتزا الأحد 23 فبراير 2020،

29 جمادى الآخرة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

أبرز الغائبين عن الجولة 25 في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف سينسي - الإنتر فلوريان آيي - بريشيا كيفن مالكويه - نابولي جوردي شوتن - بولونيا فوزي غلام - نابولي ستيفانو دنسفيل - بولونيا آدم يونس - نابولي ناثان نانديز - كالياري فرانك ريبيري - فيورنتينا ناثان باديي - فيورنتينا ليو دوارتي - ميلان ستيفان ستورارو - جنوى كونتي - ميلان ليوناردو بونوتشي - يوفنتوس لوكاس بيجليا - ميلان لويز فيليبي - لاتسيو كرانيتش - ميلان جاستون راميريز - سامبدوريا دافيدي زاباكوستا - روما نيكولا مورو - سامبدوريا هنريك مخيتاريان - روما لا يوجد نيكولو زانيولو - روما لا يوجد أمادو دياوارا - روما لا يوجد سامي خضيرة - يوفنتوس لا يوجد مريح ديميريل - يوفنتوس لا يوجد دانيلو - يوفنتوس لا يوجد

ترتيب الدوري الإيطالي: